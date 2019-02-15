هبوعيل صندلة يهزم بلدي كفرقرع بأربعة أهداف مقابل هدف واحد



خلال المباراة بين فريق هبوعيل صندلة وفريق بلدي كفرقرع

لم يتصعب فريق هبوعيل صندلة في ابقاء جميع نقاط مباراته البيتية أمام فريق بلدي كفرقرع، حيث فاز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين - سابع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب". وسيطر تلامذة المدرب شالوم ليفي على مجريات اللعب في الشوط الأول، فأحرز له اللاعب أحمد زيادات هدف السبق بعد ربع ساعة. وبعد دقيقتين اضافيتين عزز صانع الألعاب المجرب عميت دهان النتيجة من ركلة جزاء 11م بعد عرقلة على المهاجم محمود زرعيني. وعاد دهان لاحراز الثاني له والثالث لفريقه. وقبل نهاية الشوط الأول قلص محمد مصاروة النتيجة. وفي الدقيقة السبعين ضاعف البديل شمعون بوسكيلا النتيجة بالهدف الرابع.

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