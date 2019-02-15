طرعان: الصلح بين عائلتي الشقيقين مشهور وحموده نصار بعد مقتل الشاب بشار

بأجواء من المحبة والتسامح، جرى بعد ظهر اليوم الجمعة، في قاعة مسجد صلاح الدين في الحي الشرقي في بلدة طرعان، عقد راية الصلح بين ابناء عائلة نصار، الشقيقان مشهوروحموده نصار وعائلتهما، وذلك بعد مقتل المرحوم الشاب بشار حموده نصار دهسا من قبل ابن عمه خلال شجار.

وشارك في الصلح المئات من اهالي طرعان ورئيس المجلس المحلي مازن محمود عدوي وووجهاء من البلدة والمنطقة واعضاء لجنة الصلح القطرية برئاسة الحاج كريم الجاروشي .وتقرر في عقد الصلح دفع دية تقدربـ 500 الف شيكل لعائلة المغدور وإبعاد المتهم بالقتل مدى ال حياة عن قرية طرعان وعائلته لمدة عامين.

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