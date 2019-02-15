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كل العرب أخبار اخبار محلية الرملة: تخريج 25 مسعف جديد في مؤسسة ايحود فهتسالا

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الرملة: تخريج 25 مسعف جديد في مؤسسة ايحود فهتسالا
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الرملة: تخريج 25 مسعف جديد في مؤسسة ايحود فهتسالا

بعد دورة تعليمية نظرية وتطبيقية دامت أكثر من ستة اشهر، تخرّج يوم الثلاثاء 12.02.2019 ,25 مسعف جديد وانضموا للعمل التطوعي لمؤسسة איחוד והצלה


خلال تخريج المسعفين الجدد

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن ايحود فهتسالا، جاء فيه ما يلي: "بعد دورة تعليمية نظرية وتطبيقية دامت أكثر من ستة اشهر، تخرّج يوم الثلاثاء 12.02.2019 ,25 مسعف جديد وانضموا للعمل التطوعي لمؤسسة איחוד והצלה التي تقدم بدورها المساعدة الاولية في حالات الحوادث لكل محتاج دون تفرقة".

وتابع البيان: "ضمن الخرّيجين ولأول مرة كان ثلاثة مسعفين من الوسط العربي، السيد روفا الفقس والمحامي ديمتري شاهين والسيد فرانس فرهود .
وفي حديث مع المحامي ديمتري شاهين، أعرب عن فرحته بهذة الخطوة وعلى حصوله على شهادة مسعف وشدّد على أهمية العمل التطوعي خاصّة في الحالات الحرجة التى تستدعي اعطاء المساعدة الاولية بأقصر وقت ممكن وعلى افضل وجه.
وقد حضر الحفل كل من السيد ميخائيل فيدال رئيس بلدية الرملة وعضو البلدية عن قائمة التقدم والمساواة المحامي موسى سابا، الذي القى كلمة هنّأ بها الخريجين وعبّر بها عن دعمه الدائم لمثل هذة النشاطات التطوعية والتي تعود بالفائدة للمجتمع بكل اطرافه وفئاته"، إلى هنا نص البيان.

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كلمات دلالية
الرملة اسعاف
الرملة: تخريج 25 مسعف جديد في مؤسسة ايحود فهتسالا
بعد دورة تعليمية نظرية وتطبيقية دامت أكثر من ستة اشهر، تخرّج يوم الثلاثاء 12.02.2019 ,25 مسعف جديد وانضموا للعمل التطوعي لمؤسسة איחוד והצלה

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