عارة عرعرة: اختتمام دورة الفنون في بيت المسنات

اختتمت السيدة صباح يونس مُركزة بيت المسنات اللقاء، حيث شكرت المسنات والحضور ووعدت الجميع بتنفيذ مشاريع وإقتراحات مستقبلية خلال السنة الحالية

أنتهت أمس، الخميس، دورة الفنون ببيت المسنات في عارة عرعرة. وحضر حفل الاختتام كل من السيدة كريمة ملحم عسلي مديرة قسم الشؤون في مجلس عارة عرعرة وبحضور العاملة الاجتماعية السيدة رشا يحيى المسؤولة عن قسم البيوت الذهبية في البلد.

واعربت السيدة كريمة عسلي ورشا يحيى من خلال اللقاء، عن مدى الرضى والارتياح من الفعاليات الترفيهية التي تقام في بيت المسنات، ومن التعاون والشراكة المباشرة بين جمعية بيت المسنات عارة بإدارة السيدة بثينة يونس وبين قسم الرفاه الاجتماعي وذالك لخدمة الاهل والمسنين.

وكُرّمت السيدة فاتنة عقل مرشدة الفنون على ما بذلته من جهد وخبرة في تمرير هذه الورشة وعدة ورشات ايضاً مثل تحضير إكسسوارات متنوعة للمسنات. وخلال اللقاء طرحت المسنات عدة افكار وإقتراحات عن إحتياجتهن لمثل هذه المشاريع، وعن مشاريع مستقبلية.

واختتمت السيدة صباح يونس مُركزة بيت المسنات اللقاء، حيث شكرت المسنات والحضور ووعدت الجميع بتنفيذ مشاريع وإقتراحات مستقبلية خلال السنة الحالية وتمنت للجميع الصحة والعافية ومزيداً من الحب والعطاء للجميع.

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