إصابة فتاة (17 عامًا) بجروح متوسطة بعدها تعرضها لحادث طرق قرب حيفا

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الاسعاف بلاغا في تمام الساعة 14:05 حول وقوع حادث طرق على شارع 2 بالقرب من مفترق عتليت. قدم المسعفون العلاج لشابة (17 عاما)، وأحالوها لمستشفى رمبام لاستكمال العلاج، وهي بحالة متوسطة"، إلى هنا نصّ البيان.

إقرا ايضا في هذا السياق: