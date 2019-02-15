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كل العرب حيفا والمنطقة أخبار اخبار محلية إصابة فتاة بجروح متوسطة إثر تعرضها لحادث قرب حيفا

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إصابة فتاة بجروح متوسطة إثر تعرضها لحادث قرب حيفا
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حيفا والمنطقة

إصابة فتاة (17 عامًا) بجروح متوسطة بعدها تعرضها لحادث طرق قرب حيفا

تلقى مركز الاسعاف بلاغا في تمام الساعة 14:05 حول وقوع حادث طرق على شارع 2 بالقرب من مفترق عتليت. قدم المسعفون العلاج لشابة (17 عاما)

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الاسعاف بلاغا في تمام الساعة 14:05 حول وقوع حادث طرق على شارع 2 بالقرب من مفترق عتليت. قدم المسعفون العلاج لشابة (17 عاما)، وأحالوها لمستشفى رمبام لاستكمال العلاج، وهي بحالة متوسطة"، إلى هنا نصّ البيان.

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