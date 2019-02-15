مجد الكروم: مدرسة السلام تحتفل بمرور 100 يوم تعليمي

تحت اشراف معلمات الصفوف الاولى والثانية والمركزات الهام صغير ومشيرة مناع وجميلة ايوب احتفلت مدرسة السلام الابتدائية في مجد الكروم بيوم المئة، وهو يوم تقليدي بمناسبة مرور مئة يوم تعليمي منذ بداية السنة الدراسية. اليوم التعليمي الترفيهي احتوى على 5 محطات تعليمية حول العدد مئة، الجمع والطرح ضمن المئه لعبة السلم والثعبان وحل التمارين تصاعديا وتنازليا ومحطة الدومينو ومحطة رسم الاشكال على الحجارة مع الام المتطوعه فاطمه زرقاوي ومحطة موسيقى بحيث عمل بها الاستاذ اياد يوسف واستغل اليوم لحث الطلاب على التركيز
مديرة المدرسه المربيه نجيبه سرحان تجولت في المحطات وأثنت على المجهود الرائع للمعلمات والمربيات وشكرت جميع الامهات المتطوعات من اجل انجاح هذا اليوم والتداخل في حياة المدرسة عن طريق الانخراط بالفعاليات.
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