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انطلاق مؤتمر العربية للتغيير للانتخابات التمهيدية
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المثلث الشمالي

انطلاق مؤتمر العربية للتغيير للانتخابات التمهيدية لاختيار الأعضاء العشرة الاوائل في القائمة

انطلق مؤتمر الحركة العربية للتغيير لإجراء الانتخابات التمهيدية اليوم الجمعة، حيث يتنافس 21 مرشحًا على المواقع العشرة الاولى في القائمة استعدادًا لخوض انتخابات الكنيست

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انطلق مؤتمر الحركة العربية للتغيير لإجراء ال انتخابات التمهيدية (برايميرز) اليوم الجمعة، حيث يتنافس 21 مرشحًا على المواقع العشرة الاولى في القائمة استعدادًا لخوض انتخابات الكنيست المرتقبة في التاسع من نيسان المقبل.

وتجرى الانتخابات من الساعة الثالثة عصرًا في القصر الملكي بمدينة قلنسوة بحضور المتنافسين وشخصيات فاعلة وبارزة بالعربية للتغيير وكوادر الحركة.

ونشرت العربية للتغيير قائمة المتنافسين على المواقع العشرة الاولى، حيث ترشّح للمكان الأول د. احمد الطيبي دون منافس له ما يعني أنّه صاحب المقعد الأول، وفي المكان الثاني يتنافس كل من المحامي أسامة السعدي، يوسف شاهين وأحمد الجابر، وفي المكان الثالث وائل يونس، سندس صالح، وفي الرابع وائل يونس وسندس صالح واحمد جابر وحسن أبو حجلة ومي جابر، وفي المكان الخامس كايد القصاصي وحسن أبو حجلة ومي جابر. فيما يذكر ان مكاني مرشحي ناصرتي و النقب محصنين بدون انتخابات.
وفيما يلي قائمة المرشحين التي وردتنا من العربية للتغيير:

هذا، ووردنا بحسب مصادر أنه سيتم تخصيص المكان الرابع لطلال القريناوي ذلك بعد ان انسحب كايد القصاصي عن المنافسة.

وافتتح المؤتمر المحامي أسامة السعدي، مُرحبًا بالحضور ومقدما شرحا عن الإنتخابات وعملية تقديم القوائم. وقال النائب اسامة السعدي: "اليوم سننتخب اعضاء من الحركة العربية للتغيير بدون الحلفاء من ناصرتي والنقب، لا سيما ان تركيبة القائمة لن تكون نهائية، اي انه في حال وان تقرر لاحقا ان يخصص المكان الثالث لناصرتي فبشكل مباشر سينتقل المرشح الثالث للمكان الرابع وهكذا سيكون التسلسل مع المقاعد الأخرى".

تم الاتفاق بحضور الجميع ان يكون الدكتور احمد طيبي في المكان الأول. الطيبي قال: "نحن ادرى بمصلحة الحزب وجمهورنا ولا نريد اي تدخلات، فأهل مكة ادرى بشعبها".

هذ، ويطرح المحامي اسامة السعدي نفسه مرشحا للمقعد الثاني، أمّا يوسف شاهين يسحب ترشيحه من المنافسة على المقعد الثاني. كما انسحب احمد الجابر من المكان الرابع إلى المكان الثاني.

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