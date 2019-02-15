سندس صالح: اهل المشهد لن يسمحوا بتركيب الهوائية التي سترفع من نسبة المصابين بالسرطان

تفاجأ اهالي قرية المشهد ، أمس، من إستئناف تركيب هوائية تابعة لشركة بلفون في اراضي قرية المشهد، وعند علم اللجنة الشعبية والاهالي والمجلس المحلي تم التصدي للعمال وما ادى الى انسحابهم على الفور.
سندس صالح
قالت سندس صالح عضو المجلس النسائي في الحركة العربية للتغيير لموقع " كل العرب": اهالي المشهد يعانون من نسبة عالية من المصابين بامراض السرطان، ووجود هذه الهوائية سوف يزيد حالات الاصابة في هذا المرض، ويزيد من كمية الإشعاعات في المنطقة" .
واضافت صالح :" تصدينا لتركيب هذه الهوائية وهي في مرحلتها الاولى، ونحن على استعداد تام لمنع تركيب أي هوائية في المنطقة". وانهت كلامها:" أهل المشهد لن يسمحوا بهذا " الإحتلال" لهوائها وتلويث اكثر في بلدنا".
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