فريق هبوعيل القدس يحرز لقب كأس الدولة بكرة السلة للمرة الخامسة

أحرز الليلة الماضيه فريق هبوعيل القدس لقب كأس الدولة بكرة السلة للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على نظيره مكابي ريشون لتسيون بنتيحة 82 نقطة مقابل 67 نقطة ، في اللقاء الذي جرى في القاعة الرياضية " أرينا " بالقدس بحضور كل من رئيس الدولة السيد روؤفين رفلين ورئيس بلدية القدس الجديد موشه ليئوم ونير بركات رئيس البلدية القديم ورئيس اتحاد كرة السلة الذين سلموا الكأس والميداليات لفريق هبوعيل أمام 11 الف متفرج تواجدو بالمباراة .

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