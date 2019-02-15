تخليص سيدتين اثر حريق داخل مبنى سكني في بيتح تكفا

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن كايد ظاهر، الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ للمجتمع العربي، جاء فيه ما يلي: "عملت طواقم اطفاء وانقاذ على اخماد حريق شب في الطابق الثاني من مبنى سكني مكون من 4 طوابق بشارع روتشيلد في بيتح تكفا. وقد عمل رجال الاطفاء والانقاذ على اخماد النيران ومنع انتشارها الى جانب اخراج الدخان من المكان، اضافة الى عمليات بحث عن عالقين، تم خلالها تخليص سيدتين بحالة طفيفة بسبب استنشاق الدخان"، إلى هنا نص البيان.

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