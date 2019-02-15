الناصرة: وفاة فؤاد نصري ناصر (ابو نصري) عن عمر 90 عاما

زوجة الفقيد نهى وابنه نزار وابنته رينيه واخوته فهد، نمر، غزال، سعاد وغزالة وعموم آل ناصر وآل رواشده وآل عيساوي وآل خليف واطرش وأقرباؤهم وأنسباؤهم، في الناصرة والرينه وخارجها، ينعون بمزيد من الحزن والأسى، فقيدهم الغالي طيب الذكر المرحوم فؤاد نصري ناصر (ابو نصري)

الذي وافته المنية عن عمر ناهز ال 90 عاما وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الجمعة الموافق 15.02.2019 الساعة الثالثة بعد الظهر من قاعة البشارة الى كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس في الناصرة ومن ثم الى مثواه الأخير في المقبرة القديمة.

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