غزة عصية على الانكسار.. الاستعدادات للمشاركة في مسيرة العودة

يتحضّر أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة غزة عصية على الانكسار ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 آذار الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة غزة عصية على الانكسار بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.

وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في ال حياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عامًا.

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