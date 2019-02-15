غزة عصية على الانكسار.. الاستعدادات للمشاركة في مسيرة العودة

يتحضّر أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة غزة عصية على الانكسار ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 آذار الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة غزة عصية على الانكسار بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.
وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في ال حياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عامًا.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الجديد لقادته الميدانيين: إستعدوا لعمليات برية داخل غزة
- تقييم استخباراتي إسرائيلي: خطر كبير لنشوب حرب في غزة
- استشهاد فتى (14 عامًا) وتسجيل 8 اصابات في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة
- شاكيد: ليس هذا الوقت لإعادة احتلال غزة وتدمير حكم حماس
- سقوط صاروخ اطلق من غزة في اشكول والجيش الاسرائيلي يرد بقصف مواقع لحماس
- تحذير الكابنيت من شن عملية عسكرية على قطاع غزة بسبب الأوضاع الصحية المزرية
- إسرائيل تباشر بناء جدار جديد بارتفاع 6 أمتار على طول الحدود مع قطاع غزة
- المقاومة في غزة تعرض توثيق فيديو لعملية قنص جندي اسرائيلي على الحدود
- نتنياهو: شرعنا باقامة حاجز بري على امتداد الحدود مع قطاع غزة