مجد الكروم: المركز الجماهيري يكرم المتطوعين بالفعاليات من أبناء الشبيبة

مديرة المركز الجماهيري السيدة أيه مناع / شعبان شكرت بدورها ابناء الشبيبة من المتطوعين واكدت على دورهم بنجاحات كافة الفعاليات والمهرجانات والمخيمات التي ينظمها المركز الجماهيري ومجلس مجد الكروم

بحضور رئيس مجلس مجد الكروم المحلي السيد سليم صليبي ومديرة المركز الجماهيري السيدة أيه مناع/ شعبان ومدير وحدة الشبيبة في مجلس مجد الكروم السيد بلال كيوان، قام المركز الجماهيري بتكريم المتطوعين والمتطوعات من ابناء الشبيبة الذي كان لهم دور مركزي بنجاح المهرجانات والمخيمات التي قام بتنظيمها مجلس مجد الكروم المحلي والمركز الجماهيري وهي عديدة ومتعددة وللتعبير عن شكرهم وامتنانهم لعمل المتطوعين وتفانيهم من اجل انجاح جميع الفعاليات في الاشهر الاخيرة، مهرجان تشرين ومهرجان الشتاء، مخيم براعم، الدورات وبازار الاعمال اليدوية.

فعلى وجبة عشاء مميزة من طهي الشيف فارس سرحان تم تكريم ابناء الشبيبة من مجموعة سرايا الكشافة التابعة للمركز الجماهيري ومجموعة زهرة المميزة ومجموعة براعم بشهادات التقدير المقدمة من المجلس المحلي والمركز الجماهيري .

هذه المجموعات المعطائة والمميزة والتي أثبتت ان العمل التطوعي والتضحية والعطاء والانتماء هو درب حياة مزروح بروح المحبة من اجل مجد الكروم ورفع اسمها عالياً في كافة المجالات التعليمية والثقافية والفنية .

رئيس المجلس المحلي السيد سليم صليبي أثنى بالكلمة التي القاها امام ابناء الشبيبة المتطوعين على انتمائهم وتضحيتهم وعطائهم المتواصل وأكد ان لابناء الشبيبة دور مركزي بقيادة المجتمع المجدلاوي نحو مستقبل زاهر لبناء المجتمع يمكنه الاعتماد على ابناءه بمحبتهم وعطائهم وجهودهم .

مديرة المركز الجماهيري السيدة أيه مناع / شعبان شكرت بدورها ابناء الشبيبة من المتطوعين واكدت على دورهم بنجاحات كافة الفعاليات والمهرجانات والمخيمات التي ينظمها المركز الجماهيري ومجلس مجد الكروم وهو ثمرة تذويت القيم والعطاء والتضحية من أجل المجتمع المجدلاوي عامة .

وشكرت بدورها كافة المجموعات والمرشدين والمرشدات ورئيس المجلس المحلي السيد سليم صليبي ومدير وحدة الشبيبة بلال كيوان على التعاون المشترك .

ودير وحدة الشبيبة بلال كيوان قال في الكلمة التي القاها ان لابناء الشبيبة الدور الاساسي والمركزي بنجاح المهرجانات والمخيمات وأضاف ان الباب مفتوح امام كافة ابناء الشبيبة من ابناء مجد الكروم بالانضمام والتطوع من اجل مجد الكروم ومن اجل نجاح المهرجانات والمخيمات ومن اجل اخذ دورهم بمسيرة بناء جيل معطاء وبناء .

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