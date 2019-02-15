مدير مستشفى بوريا يزور مجلس دير الاسد المحلي لتوطيد العلاقة والتعاون المشترك

قام اليوم مدير مستشفى بوريا "د. ايرز أون" بزيارة لمجلس دير الاسد المحلي بهدف توطيد العلاقة والتعاون المشترك بين المستشفى وسكان المنطقة يرافقه الدكتور حسين ذباح مدير أقسام علاج الرئة للأطفال في مستشفى بوريا ومستشفى صفد والممرض خالد طه.

وكان باستقبال مدير المستشفى والوفد المرافق كل من رئيس المجلس المحلي السيد احمد ذباح، وأعضاء وموظفي المجلس المحلي.

رئيس المجلس المحلي رحب بالدكتور ايرز والوفد المرافق وأثنى على العلاقة الوطيدة التي تربطه به والخدمات المميزة التي يقدمها المستشفى لسكان الشمال والتي يجهلها الكثيرون من سكان المنطقة، و أكد بدورة على أهمية وجود مستشفى في المنطقة ذات رؤيا مستقبلية لتحسين وتقديم الخدمات التي تنعدم في منطقة الشمال حيث يضطر البعض للسفر لمركز البلاد والقدس لتلقي هذه الخدمات.

بدوره قام الدكتور ايرز أون بسرد موسع عن عمل الأقسام المختلفة والخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى لمواطني الجليل عامةً، مع توضيح الخطط المستقبلية لتطوير جميع الاقسام ومنها قسم الاطفال، قسم القلب والقسطرة، قسم جراحة الدماغ والاعصاب، وقسم التأهيل الصحي والذي سيكون الاول من نوعه في الشمال. وقد استمع الدكتور ايرز لبعض الاستفسارات من الحضور وأجاب عليها.

وفي نهاية الزيارة أكد مدير المستشفى على استعداده للتواصل الدائم لما به مصلحة سكان المنطقة وتقوية الروابط بين المستشفى والسكان من خلال محاضرات توعية في المدارس والمؤسسات حول صحة الانسان وسبل الوقاية .

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