اعدادية المغار: محاضرات وورشات عمل بموضوع الإبحار الآمن عبر الإنترنت

أقامت المدرسة الإعدادية "ب" المغار وفقاً للمضامين التربوية التعليمية لجهاز التربية والتعليم برنامجاً على مدار أُسبوعين، تضمّن العديد من المحاضرات، ورشات العمل وعرضًا لمسرحية، هَدَفَ إلى التّطرق لموضوع الإبحار الآمن عبر شبكات الإنترنت تحت شعار: "الشبكة العنكبوتية ضمن حدود"، وموضوع محاربة الاعتداءات الجنسيه تحت شعار " التّوجّه للمساعدة ".

وقد تخلّل هذا البرنامج محاضرات عديدة الفحوى والمضامين منها: كيفية التعامل في الشبكة، مخالفات في الشبكة، التّنمر في الشبكة، مخالفات التحرش الجنسي، مخاطر محتملة بالشبكة، كيفية التعامل مع التخبطات والتغييرات في جيل المراهقة. كما وقد تمّ عرض مسرحية بعنوان " فُتِحَ الملف" الّتي تعالج قضية التّنمر في الشبكة والتواصل مع الأهل.

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