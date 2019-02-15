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جبهة قلنسوة: نستنكر التهجم على القيادات العربية

أعربت جبهة قلنسوة واللجنة الشعبية عن استنكارها للمناوشات التي حصلت يوم الجمعة الماضي بعد المظاهرة الاحتجاجية ضد هدم البيوت وتشريد العائلات، ذلك عندما وجه أعضاء الحراك الشبابي للجبهة انتقادات لاذعة وقالوا عنهم "انتم خائنون".

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الاحزاب العربية بين الخلاف والاختلاف: رامي زيدان
يقوم الناخب بعد 54 يوم بالتوجه الى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليه في البرلمان ليمارس حقه الانتخابي ومن ضمنهم الناخب العربي وهو يملك حق الاقتراع كما يملك حق المقاطعة

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