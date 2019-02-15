تَبكيكَ أوزانُ الخليل/ بقلم: حاتم جوعية

ورنات المثالث والمثاني = بكتكَ شجًى وأوزانُ الخليلِ

وتبكيكَ البلادُ وكلُّ روضٍ = وزيتوني وأحجارُ الجليلِ

هيَ الدنيا ومن يبقى عليها = وقبلكَ كم تلاشَى من رعيلِ

وكم فذ ٍّ وَعملاقٍ عظيمٍ = تُوَدِّعُهُ وَيُوغلُ في الرَّحيلِ

لفقدِكَ أضحَتِ الأجواءُ قفرًا = وَعَرشُ الشِّعرِ بعدَكَ في ذهولِ

لِمَجدِ الشِّعر قد علَّيت صَرحًا = مَلأتَ الرَّوضَ مِنْ أحلى خَميلِ

جنانُ الفنِّ تسمُو فيكَ دَوْمًا = وَتُشفى مُهجَةُ الصَّبِّ العَليلِ

سيبقى"جورجُ" صيتُكَ مِلْءَ شعبٍ = مدَى الأزمانِ مِن جيلٍ لجيلِ

فكم آزرتَ مِن شُعَراءِ شعبي = وَكَم شَجَّعْتَ مِن شابٍّ نبيلِ

وَفنُّكَ ساحرٌ أبدًا شَبابٌ = مَدَى الأزمانِ في كلِّ الفصُول

وَشِعرُكَ دائمًا أبدًا مَنارٌ = لِشَعبٍ صانع ِ المَجدِ الأثيلِ

ولم تحفل لطارقةِ الليالي = ولا تصبُو لِمَزعُومٍ كليلِ

وأذكيتَ اليراعَ وجئتَ طودًا = عليهِ تكسَّرت ريحُ الدَّخيلِ

وكانَ الشِّعرُ يرزحُ في قيودٍ = وكانَ الشُّعرُ قبلكَ للطُّلُولِ

سبقتَ العَصرَ يومَ أتيْتَ تشدُو = كتابُكَ قد مَحَا طيفَ الخُمُولِ

وَ"وَرْدٌ أو "قتادٌ 1" فَهْوَ نورٌ = لِجيلٍ ذاقَ مِنْ ظُلمٍ طويلِ

وَللتَّجديدِ صَرْحُكَ مُشمَخِرٌّ = وللإبداع في الشِّعرِ الأصيلِ

وَشِعرُك في الطَّبيعةِ أيُّ سِحر ٍ= فترسُمُ لوحة َ العُمرِ الجميلِ

جنانُ الخُلدِ مَنزلُكَ المُفدَّى = لتهنأ بالوُرودِ وبالنَّخيلِ

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