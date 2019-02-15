اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب المغار والقضاء منبر العرب شعر تَبكيكَ أوزانُ الخليل/ بقلم: حاتم جوعية

منبر العربHyde Park

تَبكيكَ أوزانُ الخليل/ بقلم: حاتم جوعية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر متوسط الغزارة
13

حيفا
مطر متوسط الغزارة
13

ام الفحم
مطر متوسط الغزارة
14

القدس
غيوم
15

تل ابيب
غيوم
16

عكا
مطر متوسط الغزارة
13

راس الناقورة
مطر متوسط الغزارة
13

كفر قاسم
غيوم
15

قطاع غزة
غيوم قاتمة
16

ايلات
غائم جزئ
18
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
المغار والقضاء

تَبكيكَ أوزانُ الخليل/ بقلم: حاتم جوعية

ورنات المثالث والمثاني = بكتكَ شجًى وأوزانُ الخليلِ وتبكيكَ البلادُ وكلُّ روضٍ = وزيتوني وأحجارُ الجليلِ هيَ الدنيا ومن يبقى عليها = وقبلكَ كم تلاشَى من رعيلِ وكم فذ ٍّ وَعملاقٍ عظيمٍ = تُوَدِّعُهُ وَيُوغلُ في الرَّحيلِ

ورنات المثالث والمثاني = بكتكَ شجًى وأوزانُ الخليلِ
وتبكيكَ البلادُ وكلُّ روضٍ = وزيتوني وأحجارُ الجليلِ
هيَ الدنيا ومن يبقى عليها = وقبلكَ كم تلاشَى من رعيلِ
وكم فذ ٍّ وَعملاقٍ عظيمٍ = تُوَدِّعُهُ وَيُوغلُ في الرَّحيلِ
لفقدِكَ أضحَتِ الأجواءُ قفرًا = وَعَرشُ الشِّعرِ بعدَكَ في ذهولِ
لِمَجدِ الشِّعر قد علَّيت صَرحًا = مَلأتَ الرَّوضَ مِنْ أحلى خَميلِ
جنانُ الفنِّ تسمُو فيكَ دَوْمًا = وَتُشفى مُهجَةُ الصَّبِّ العَليلِ
سيبقى"جورجُ" صيتُكَ مِلْءَ شعبٍ = مدَى الأزمانِ مِن جيلٍ لجيلِ
فكم آزرتَ مِن شُعَراءِ شعبي = وَكَم شَجَّعْتَ مِن شابٍّ نبيلِ
وَفنُّكَ ساحرٌ أبدًا شَبابٌ = مَدَى الأزمانِ في كلِّ الفصُول
وَشِعرُكَ دائمًا أبدًا مَنارٌ = لِشَعبٍ صانع ِ المَجدِ الأثيلِ
ولم تحفل لطارقةِ الليالي = ولا تصبُو لِمَزعُومٍ كليلِ
وأذكيتَ اليراعَ وجئتَ طودًا = عليهِ تكسَّرت ريحُ الدَّخيلِ
وكانَ الشِّعرُ يرزحُ في قيودٍ = وكانَ الشُّعرُ قبلكَ للطُّلُولِ
سبقتَ العَصرَ يومَ أتيْتَ تشدُو = كتابُكَ قد مَحَا طيفَ الخُمُولِ
وَ"وَرْدٌ أو "قتادٌ 1" فَهْوَ نورٌ = لِجيلٍ ذاقَ مِنْ ظُلمٍ طويلِ
وَللتَّجديدِ صَرْحُكَ مُشمَخِرٌّ = وللإبداع في الشِّعرِ الأصيلِ
وَشِعرُك في الطَّبيعةِ أيُّ سِحر ٍ= فترسُمُ لوحة َ العُمرِ الجميلِ
جنانُ الخُلدِ مَنزلُكَ المُفدَّى = لتهنأ بالوُرودِ وبالنَّخيلِ

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكاركم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية منبر العرب. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:[email protected]   


إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
حاتم جوعية
عارة عرعرة: اختتمام دورة الفنون في بيت المسنات
أنتهت أمس، الخميس، دورة الفنون ببيت المسنات في عارة عرعرة. وحضر حفل الاختتام كل من السيدة كريمة ملحم عسلي مديرة قسم الشؤون في مجلس عارة عرعرة

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
رامي زيدان
الاحزاب العربية بين الخلاف والاختلاف: رامي زيدان
بروفيسور محمد حجيرات
إن لم تكن.. فأنت../ بقلم: بروفيسور محمد حجيرات
فادي عجاوي
النزاع بين الاحزاب العربية -بقلم: فادي عجاوي
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab