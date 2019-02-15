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كل العرب المثلث الجنوبي أخبار اخبار محلية كفرقاسم: لحظة استقبال عائلة قاتل علي طه في بيت العزاء

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كفرقاسم: لحظة استقبال عائلة قاتل علي طه في بيت العزاء
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المثلث الجنوبي

موقف مؤثر ومشرف في كفرقاسم: استقبال عائلة المشتبه بقتل الحاج علي طه في بيت العزاء

اعرب سكان كفرقاسم عن احترامهم وتقدريهم الكبيرين خلال اللقاء المؤثر الذي يمزق القلوب عندما قامت عائلة ضحية جريمة مقتل الحاج علي طه من كفرقاسم

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اعرب سكان كفرقاسم عن احترامهم وتقدريهم الكبيرين خلال اللقاء المؤثر الذي يمزق القلوب عندما قامت عائلة ضحية جريمة مقتل الحاج علي طه من كفرقاسم باستقبال عائلة الجاني ورحبت بها، حيث ان المشتبه بالقتل هو زوج ابنة المغدور.


في بيت العزاء

يوسف طه شقيق الضحية قال: "اهلا وسهلا بكم، فرغم الألم الا اننا ما زلنا اهل وسنبقى اهل. المشتبه قتل عمه الذي كان مثل والده، فقد شاهدته مرة وهو نائم ورأسه على رِجِلْ الضحية في ساحة البيت. اهلا وسهلاً بكم ونسأل الله ام تكون هذه اخر جريمة تشهدها البلدة والمجتمع العربي". جد القتيل قال:" نحن مستعدون ان ننفذ ما تطلبونه، ونشكركم من صميم قلوبنا على هذا الإستقبال".

يشار الى ان رئيس بلدية كفر قاسم المحامي عادل بدير قرر ان يطلق على دوار الساعة اسم اخر وهو دوار الشهيد علي طه.

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كفرقاسم
كفرقاسم: لحظة استقبال عائلة قاتل علي طه في بيت العزاء
اعرب سكان كفرقاسم عن احترامهم وتقدريهم الكبيرين خلال اللقاء المؤثر الذي يمزق القلوب عندما قامت عائلة ضحية جريمة مقتل الحاج علي طه من كفرقاسم

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