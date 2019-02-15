إصابة شاب (30 عامًا) جرّاء تعرّضه للطعن في نتانيا وحالته خطيرة

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "استلم مركز الشرطة بلاغًا حول طعن رجل في نتانيا ما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة، هذا وأحيل مع الطاقم الطبي إلى مستشفى لنيادو لاستكمال العلاج، وباشر أفراد الشرطة التحقيق في الحادثة" وفقًا للبيان.



هذا وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الشارون بلاغًا قرابة الساعة 08:28 حول العثور على مصاب في نتانيا، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (30 عامًا) والذي وصفت جراحه بالخطيرة وحالته غير مستقرة، مع إصابات في القسم العلوي من جسمه، وتمّت إحالته لاستكمال العلاج في مستشفى لنيادو" وفقًا للبيان.

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