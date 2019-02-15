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كل العرب القدس والقضاء أخبار محاكم وجنائيات القدس: إحالة مشتبهين للتحقيق على خلفية إصابة الفتاة

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القدس: إحالة مشتبهين للتحقيق على خلفية إصابة الفتاة
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القدس والقضاء

القدس: إحالة 10 مشتبهين للتحقيق على خلفية إصابة الفتاة بالأمس

على خلفية إصابة الفتاة بجراح خطيرة بالامس قرب مدرسة في القدس، اعتقل أفراد الشرطة اليوم 10 مشتبهين للتحقيق

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "على خلفية إصابة الفتاة بجراح خطيرة بالامس قرب مدرسة في القدس، اعتقل أفراد الشرطة اليوم 10 مشتبهين للتحقيق، هذا وسيتمثل اليوم مشتبهان أمام المحكمة (بسنوات العشرينات) للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالهما على ذمة التحقيقات" بحسب البيان.

هذا وكان قد وصل بالأمس إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه ما يلي: "وصل إلى مركز الاسعاف بلاغ في تمام الساعة 13:24 حول إصابة شابة (15 عاما) إثر سقوط جسم ثقيل عليها من ارتفاع في موقع بناء في القدس. وتمّ نقلها لمستشفى هداسا لاستكمال العلاج الطّبي، ووصفت إصابتها بالمتوسطة، مع إصابة بالرأس"، إلى هنا نصّ البيان.

وفي بيان صدر عن الشرطة، جاء ما يلي: "شرع رجال الشرطة بالتحقيق بملابسات الحادثة، حيث يشار إلى أنّ الحادثة قد وقعت في داخل المدرسة، وسقط على رأسها من موقع البناء المجاور للمدرسة جسم حديديّ ثقيل، وأسفر عن إصابتها. هذا، وتمّ إيقاف المسؤول عن موقع البناء على ذمّة التحقيقات"، إلى هنا البيان.

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