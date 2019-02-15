حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا واحتمال تساقط أمطار في بعض المناطق

الجمعة /02/201915: يكون الجو غائماُ جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة امطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية وتمتد الامطار خلال ساعات الليل المتأخرة الى بقية المناطق والأمطار قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج .



صورة توضيحيّة

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا باردة الى شديدة ألبرودة زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر مائج.

السبت /02/201916: يستمر الجو غائما وبارداً الى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج .

الأحد /02/201917: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين /02/201918: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق معظم بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.