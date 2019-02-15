أم الفحم: إصابة فتاة بجروح خطيرة أثر حادث دهس على مدخل المدينة

أصيبت عند منتصف الليلة، فتاة من سكان مدينة أم الفحم، بجروح خطيرة اثر حادث دهس على مدخل المدينة على شارع 65.وهرعت طواقم الاسعاف الى المكان، وقدمت الاسعافات الاولية للمصابة وتم نقلها الى المستشفى لاستكمال العلاج.وباشرت الشرطة في التحقيق بملابسات الحادث.
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