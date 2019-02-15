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كل العرب وادي عارة أخبار اخبار محلية أم الفحم: إصابة فتاة بجروح خطيرة أثر حادث دهس

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أم الفحم: إصابة فتاة بجروح خطيرة أثر حادث دهس
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وادي عارة

أم الفحم: إصابة فتاة بجروح خطيرة أثر حادث دهس على مدخل المدينة

أصيبت عند منتصف الليلة، فتاة من سكان مدينة أم الفحم، بجروح خطيرة اثر حادث دهس على مدخل المدينة على شارع 65.وهرعت طواقم الاسعاف الى المكان، وقدمت الاسعافات الاولية للمصابة وتم نقلها الى المستشفى لاستكمال العلاج.وباشرت الشرطة في التحقيق بمل

 

أصيبت عند منتصف الليلة، فتاة من سكان مدينة أم الفحم، بجروح خطيرة اثر حادث دهس على مدخل المدينة على شارع 65.وهرعت طواقم الاسعاف الى المكان، وقدمت الاسعافات الاولية للمصابة وتم نقلها الى المستشفى لاستكمال العلاج.وباشرت الشرطة في التحقيق بملابسات الحادث.

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أم الفحم
أم الفحم: إصابة فتاة بجروح خطيرة أثر حادث دهس
أصيبت عند منتصف الليلة، فتاة من سكان مدينة أم الفحم، بجروح خطيرة اثر حادث دهس على مدخل المدينة على شارع 65.وهرعت طواقم الاسعاف الى المكان، وقدمت الاسعافات الاولية للمصابة وتم نقلها الى المستشفى لاستكمال العلاج.وباشرت الشرطة في التحقيق بمل

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