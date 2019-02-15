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شبيبة أبناء سخنين يستقبل بيتار القدس ضمن الأسبوع 22
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شبيبة أبناء سخنين يستقبل بيتار القدس ضمن الأسبوع 22

يستقبل فريق القمة شبيبة اتحاد أبناء سخنين، صباح يوم السبت في تمام الساعة الحادية عشرة، فريق بيتار القدس، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين - سادس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة العليا.

يدخلها الفريق ال سخنين ي بعد جمعه ست نقاط في مبارياته الأربع الماضية، حيث كانت آخرها بتعادله في مباراته الخارجية أمام فريق مكابي حيفا بهدف لكل منهما

يستقبل فريق القمة شبيبة اتحاد أبناء سخنين، صباح يوم السبت في تمام الساعة الحادية عشرة، فريق بيتار القدس، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين - سادس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة العليا.

ويدخلها الفريق السخنيني بعد جمعه ست نقاط في مبارياته الأربع الماضية، حيث كانت آخرها بتعادله في مباراته الخارجية أمام فريق مكابي حيفا بهدف لكل منهما.ويتمركز الفريق السخنيني في المرتبة الخامسة برصيد تسع وعشرين نقطة، حيث يتفوق بثماني مراتب وثماني نقاط أيضا على فريق بيتار القدس.

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