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كل العرب رياضة وشباب رياضة محلية مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

رياضة وشبابSports

مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
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حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
10

حيفا
مطر خفيف
10

ام الفحم
مطر خفيف
10

القدس
غائم جزئ
11

تل ابيب
غائم جزئ
11

عكا
مطر خفيف
10

راس الناقورة
مطر خفيف
10

كفر قاسم
غائم جزئ
11

قطاع غزة
غيوم متناثره
11

ايلات
غيوم متفرقة
12
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مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

هبوعيل بيتح تكفا 15:00 هبوعيل ريشون لتسيون (الجمعة) في بيتح تكفا هبوعيل شباب اللد 15:00 هبوعيل كتمون (الجمعة) في اللد

الدرجة الممتازة – الأسبوع 24

هبوعيل بيتح تكفا 15:00 هبوعيل ريشون لتسيون (الجمعة) في بيتح تكفا
هبوعيل شباب اللد 15:00 هبوعيل كتمون (الجمعة) في اللد
سكتسيا نس تسيونا 15:00 هبوعيل اكسال (الجمعة) في نس تسيونا
هبوعيل مرمورك 15:00 هبوعيل رمات هشارون (الجمعة) في الرملة
هبوعيل عكا 15:00 بيتار تل أبيب - الرملة (الجمعة) في عكا

الدرجة الأولى – الأسبوع 20

المنطقة الشمالية

هبوعيل زلفة 12:00 مكابي كريات آتا (الجمعة) في شفاعمرو
هبوعيل آسي جلبواع 12:30 هبوعيل مجدال هعيمق (الجمعة) في تعناخيم
عيروني طبريا 13:00 نادي شبيرا حيفا (الجمعة) في طبريا
عيروني نيشر 13:00 هبوعيل القدس (الجمعة) في نيشر
هبوعيل هرتسليا 13:30 هبوعيل باقة الغربية (الجمعة) في هرتسليا
هبوعيل كوكب 14:30 هبوعيل كفر كنا (الجمعة) في كوكب

المنطقة الجنوبية

مكابي شعرايم 13:00 هبوعيل بقعات هيردين (الجمعة) في شعرايم
نادي القدس 13:00 شمشون كفر قاسم (الجمعة) في القدس
نادي كفر قاسم 13:30 نادي حولون (الجمعة) في كفر قاسم
مكابي كريات جات 13:30 هكواح رمات جان (الجمعة) في كريات جات
بيتار كفار سابا 13:30 هبوعيل محنيه يهودا (الجمعة) في كفار سابا
مكابي يافا 13:30 مكابي يفنة (الجمعة) في حي هتكفا

الدرجة الثانية – الأسبوع 22

المنطقة الشمالية "أ"

مكابي معلوت 13:00 هبوعيل البعينة (الجمعة) في معلوت
مكابي طمرة 14:30 النهضة الناصرة (الجمعة) في طمرة

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل رموت منشيه 13:45 هبوعيل عرعرة (الجمعة) في رموت منشيه
هبوعيل مصمص 14:00 هبوعيل الفريديس (الجمعة) في أم الفحم
نادي دبورية 14:30 مكابي اكسال (الجمعة) في دبورية
هبوعيل صندلة 14:45 اتحاد كفر قرع (الجمعة) في تعناخيم

المنطقة الجنوبية "أ"

شمشون تل أبيب 12:00 بيتار رمات جان (الجمعة) في تل أبيب
عميشاف بيتح تكفا 12:00 نادي يافا (الجمعة) في بيتح تكفا
هبوعيل هود هشارون 13:00 أبناء الطيبة (الجمعة) في هود هشارون
عيروني بيت دجان 13:30 نادي أور يهودا (الجمعة) في بيت دجان
نادي تل أبيب 13:30 شباب الطيبة (الجمعة) في تل أبيب
هبوعيل جت 13:30 هبوعيل كفر برا (الجمعة) في باقة الغربية
هبوعيل نحلات يهودا 13:45 هبوعيل كريات أونو (الجمعة) في نحلات يهودا
الشعاع كفر قاسم 14:00 بيتار بيتح تكفا (الجمعة) في كفر قاسم

المنطقة الجنوبية "ب"

بيتار جفعات زئيف 12:00 نادي بئر السبع (الجمعة) في جفعات زئيف
بيتار كريات جات 12:00 نادي يروحام (الجمعة) في كريات جات
بيتار معليه أدوميم 12:00 نادي الكسيفة (الجمعة) في معليه أدوميم
نادي شيكون همزراح 12:15 هبوعيل اللد (الجمعة) في شيكون همزراح
عيروني موديعين 12:30 هبوعيل ايلات (الجمعة) في موديعين
مكابي كريات ملآخي 13:00 نادي ديمونا (الجمعة) في كريات ملآخي
مكابي سديروت 13:00 يتشلئيل رحوفوت (الجمعة) في سديروت
نادي أشدود 13:30 مكابي نتيفوت (الجمعة) في أشدود

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