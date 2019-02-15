مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

الدرجة الممتازة – الأسبوع 24
هبوعيل بيتح تكفا 15:00 هبوعيل ريشون لتسيون (الجمعة) في بيتح تكفا
هبوعيل شباب اللد 15:00 هبوعيل كتمون (الجمعة) في اللد
سكتسيا نس تسيونا 15:00 هبوعيل اكسال (الجمعة) في نس تسيونا
هبوعيل مرمورك 15:00 هبوعيل رمات هشارون (الجمعة) في الرملة
هبوعيل عكا 15:00 بيتار تل أبيب - الرملة (الجمعة) في عكا
الدرجة الأولى – الأسبوع 20
المنطقة الشمالية
هبوعيل زلفة 12:00 مكابي كريات آتا (الجمعة) في شفاعمرو
هبوعيل آسي جلبواع 12:30 هبوعيل مجدال هعيمق (الجمعة) في تعناخيم
عيروني طبريا 13:00 نادي شبيرا حيفا (الجمعة) في طبريا
عيروني نيشر 13:00 هبوعيل القدس (الجمعة) في نيشر
هبوعيل هرتسليا 13:30 هبوعيل باقة الغربية (الجمعة) في هرتسليا
هبوعيل كوكب 14:30 هبوعيل كفر كنا (الجمعة) في كوكب
المنطقة الجنوبية
مكابي شعرايم 13:00 هبوعيل بقعات هيردين (الجمعة) في شعرايم
نادي القدس 13:00 شمشون كفر قاسم (الجمعة) في القدس
نادي كفر قاسم 13:30 نادي حولون (الجمعة) في كفر قاسم
مكابي كريات جات 13:30 هكواح رمات جان (الجمعة) في كريات جات
بيتار كفار سابا 13:30 هبوعيل محنيه يهودا (الجمعة) في كفار سابا
مكابي يافا 13:30 مكابي يفنة (الجمعة) في حي هتكفا
الدرجة الثانية – الأسبوع 22
المنطقة الشمالية "أ"
مكابي معلوت 13:00 هبوعيل البعينة (الجمعة) في معلوت
مكابي طمرة 14:30 النهضة الناصرة (الجمعة) في طمرة
المنطقة الشمالية "ب"
هبوعيل رموت منشيه 13:45 هبوعيل عرعرة (الجمعة) في رموت منشيه
هبوعيل مصمص 14:00 هبوعيل الفريديس (الجمعة) في أم الفحم
نادي دبورية 14:30 مكابي اكسال (الجمعة) في دبورية
هبوعيل صندلة 14:45 اتحاد كفر قرع (الجمعة) في تعناخيم
المنطقة الجنوبية "أ"
شمشون تل أبيب 12:00 بيتار رمات جان (الجمعة) في تل أبيب
عميشاف بيتح تكفا 12:00 نادي يافا (الجمعة) في بيتح تكفا
هبوعيل هود هشارون 13:00 أبناء الطيبة (الجمعة) في هود هشارون
عيروني بيت دجان 13:30 نادي أور يهودا (الجمعة) في بيت دجان
نادي تل أبيب 13:30 شباب الطيبة (الجمعة) في تل أبيب
هبوعيل جت 13:30 هبوعيل كفر برا (الجمعة) في باقة الغربية
هبوعيل نحلات يهودا 13:45 هبوعيل كريات أونو (الجمعة) في نحلات يهودا
الشعاع كفر قاسم 14:00 بيتار بيتح تكفا (الجمعة) في كفر قاسم
المنطقة الجنوبية "ب"
بيتار جفعات زئيف 12:00 نادي بئر السبع (الجمعة) في جفعات زئيف
بيتار كريات جات 12:00 نادي يروحام (الجمعة) في كريات جات
بيتار معليه أدوميم 12:00 نادي الكسيفة (الجمعة) في معليه أدوميم
نادي شيكون همزراح 12:15 هبوعيل اللد (الجمعة) في شيكون همزراح
عيروني موديعين 12:30 هبوعيل ايلات (الجمعة) في موديعين
مكابي كريات ملآخي 13:00 نادي ديمونا (الجمعة) في كريات ملآخي
مكابي سديروت 13:00 يتشلئيل رحوفوت (الجمعة) في سديروت
نادي أشدود 13:30 مكابي نتيفوت (الجمعة) في أشدود
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