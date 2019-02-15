مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

الدرجة الممتازة – الأسبوع 24

هبوعيل بيتح تكفا 15:00 هبوعيل ريشون لتسيون (الجمعة) في بيتح تكفا

هبوعيل شباب اللد 15:00 هبوعيل كتمون (الجمعة) في اللد

سكتسيا نس تسيونا 15:00 هبوعيل اكسال (الجمعة) في نس تسيونا

هبوعيل مرمورك 15:00 هبوعيل رمات هشارون (الجمعة) في الرملة

هبوعيل عكا 15:00 بيتار تل أبيب - الرملة (الجمعة) في عكا

الدرجة الأولى – الأسبوع 20

المنطقة الشمالية

هبوعيل زلفة 12:00 مكابي كريات آتا (الجمعة) في شفاعمرو

هبوعيل آسي جلبواع 12:30 هبوعيل مجدال هعيمق (الجمعة) في تعناخيم

عيروني طبريا 13:00 نادي شبيرا حيفا (الجمعة) في طبريا

عيروني نيشر 13:00 هبوعيل القدس (الجمعة) في نيشر

هبوعيل هرتسليا 13:30 هبوعيل باقة الغربية (الجمعة) في هرتسليا

هبوعيل كوكب 14:30 هبوعيل كفر كنا (الجمعة) في كوكب

المنطقة الجنوبية

مكابي شعرايم 13:00 هبوعيل بقعات هيردين (الجمعة) في شعرايم

نادي القدس 13:00 شمشون كفر قاسم (الجمعة) في القدس

نادي كفر قاسم 13:30 نادي حولون (الجمعة) في كفر قاسم

مكابي كريات جات 13:30 هكواح رمات جان (الجمعة) في كريات جات

بيتار كفار سابا 13:30 هبوعيل محنيه يهودا (الجمعة) في كفار سابا

مكابي يافا 13:30 مكابي يفنة (الجمعة) في حي هتكفا

الدرجة الثانية – الأسبوع 22

المنطقة الشمالية "أ"

مكابي معلوت 13:00 هبوعيل البعينة (الجمعة) في معلوت

مكابي طمرة 14:30 النهضة الناصرة (الجمعة) في طمرة

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل رموت منشيه 13:45 هبوعيل عرعرة (الجمعة) في رموت منشيه

هبوعيل مصمص 14:00 هبوعيل الفريديس (الجمعة) في أم الفحم

نادي دبورية 14:30 مكابي اكسال (الجمعة) في دبورية

هبوعيل صندلة 14:45 اتحاد كفر قرع (الجمعة) في تعناخيم

المنطقة الجنوبية "أ"

شمشون تل أبيب 12:00 بيتار رمات جان (الجمعة) في تل أبيب

عميشاف بيتح تكفا 12:00 نادي يافا (الجمعة) في بيتح تكفا

هبوعيل هود هشارون 13:00 أبناء الطيبة (الجمعة) في هود هشارون

عيروني بيت دجان 13:30 نادي أور يهودا (الجمعة) في بيت دجان

نادي تل أبيب 13:30 شباب الطيبة (الجمعة) في تل أبيب

هبوعيل جت 13:30 هبوعيل كفر برا (الجمعة) في باقة الغربية

هبوعيل نحلات يهودا 13:45 هبوعيل كريات أونو (الجمعة) في نحلات يهودا

الشعاع كفر قاسم 14:00 بيتار بيتح تكفا (الجمعة) في كفر قاسم

المنطقة الجنوبية "ب"

بيتار جفعات زئيف 12:00 نادي بئر السبع (الجمعة) في جفعات زئيف

بيتار كريات جات 12:00 نادي يروحام (الجمعة) في كريات جات

بيتار معليه أدوميم 12:00 نادي الكسيفة (الجمعة) في معليه أدوميم

نادي شيكون همزراح 12:15 هبوعيل اللد (الجمعة) في شيكون همزراح

عيروني موديعين 12:30 هبوعيل ايلات (الجمعة) في موديعين

مكابي كريات ملآخي 13:00 نادي ديمونا (الجمعة) في كريات ملآخي

مكابي سديروت 13:00 يتشلئيل رحوفوت (الجمعة) في سديروت

نادي أشدود 13:30 مكابي نتيفوت (الجمعة) في أشدود



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