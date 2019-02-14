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تشيلسي يفوز على مالمو ويضع قدماً في ثمن النهائي
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تشيلسي يفوز على مالمو ويضع قدماً في ثمن النهائي

حقق تشيلسي الإنجليزي فوزاً مهماً خارج ملعبه على حساب مستضيفه مالمو السويدي نتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور 32 الإقصائي من عمر الدوري الإنجليزي.

 

حقق تشيلسي الإنجليزي فوزاً مهماً خارج ملعبه على حساب مستضيفه مالمو السويدي نتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور 32 الإقصائي من عمر الدوري الإنجليزي.

 

وقدم تشيلسي أداءاً أكثر من جيد بعد أيام قليلة من تلقي الفريق هزيمة تاريخية على يد مانشستر سيتي بسداسية نظيفة يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.ونجح تشيلسي بالسيطرة على أغلب أوقات المباراة والضغط على خصمه مالمو وفرض أسلوبه الخاص وحقق ذلك بتسجيل هدفين مهمين خارج ملعبه.

وفي الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، نجح تشيلسي بترجمة سيطرته على المباراة بتسجيل الهدف الأول عن طريق لاعب خط الوسط روس باركلي بعد صناعة من الإسباني بيدرو رودريجيز.وواصل تشيلسي سيطرته وضغطه على خصمه مالمو و على مجريات المباراة تماماً في الشوط الثاني بعد شوط أول رائع لفريق المدرب الإيطالي ماورزيو ساري.وفي الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني، وعن طريق ملك الأهداف الرائعة الفرنسي أوليفيه جيرو، عزز تشيلسي تقدمه على حساب مالمو وسجل هدفه الثاني خارج الديار.

وسجل جيرو الهدف بطريقة أكثر من رائعة بكعب القدم كعادة المهاجم الفرنسي الذي يمتلك سجلاً رائعاً من الأهداف الخاصة والمميزة، بعد تمريرة عرضية أرضية من جانب زميله البرازيلي ويليان.

وبعد هدف تشيلسي الثاني استفاق مالمو متأخراً وحاول لاعبيه العودة للمباراة بعد صوت الغضب الذي حل على جماهيره الغفيرة في المدرجات.وبالفعل نجح أصحاب الأرض مالمو من إدراك هدف تقليص الفارق عن طريق لاعب خط الوسط أندريس كريستانسن في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بهدفين مقابل هدف.وحقق تشيلسي نتيحة جيدة سوف تساعده كثيراً على إكمال مهمة الصعود إلى الدور ثمن النهائي يوم الخميس القادم في مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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تشيلسي يفوز على مالمو ويضع قدماً في ثمن النهائي
حقق تشيلسي الإنجليزي فوزاً مهماً خارج ملعبه على حساب مستضيفه مالمو السويدي نتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور 32 الإقصائي من عمر الدوري الإنجليزي.

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