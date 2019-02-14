الانتخابات في ميرتس: عيساوي فريج في المكان الثالث وعلي صلالحة في المكان الرابع

83% من 20.000 ناخب من ميرتس صوتوا في ال انتخابات التمهيدية لأول مرة في الحزب بعد ان انحصرت طيلة السنوات الماضية على اللجنة المركزية.

وفاز عضو الكنيست إيلان جيلون بالمركز الأول في الانتخابات التمهيدية ، يليه عضو الكنيست ميخال روزين في المكان الثاني وعيساوي فريج في المكان الثالث وعلي صلالحة، مدير مدرسة ثانوية بيت جن ، حصل على المركز الرابع والمركز الخامس كان هيرتا باروخ ، نائبة رئيس بلدية تل أبيب سابقا.

عضو الكنيست تامار زاندبرغ ورئيسة الحزب: "استيقظت ميرتس ، لقد أثبتنا للجميع أن هنالك يسار في إسرائيل، ومن هنا سنخرج بالقائمة اليسارية لبناء يسار كبير في الكنيست".