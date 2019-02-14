اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار اخبار الكنيست عيساوي فريج وصلالحة في المكان 3و4 بمريتس

أخبارNews & Politics

عيساوي فريج وصلالحة في المكان 3و4 بمريتس
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر متوسط الغزارة
7

حيفا
مطر خفيف
13

ام الفحم
عاصفة رعدية
12

القدس
عاصفة رعدية
12

تل ابيب
عاصفة رعدية
12

عكا
مطر خفيف
13

راس الناقورة
مطر متوسط الغزارة
7

كفر قاسم
عاصفة رعدية
12

قطاع غزة
مطر خفيف
11

ايلات
غيوم متناثره
16
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الانتخابات في ميرتس: عيساوي فريج في المكان الثالث وعلي صلالحة في المكان الرابع

83% من 20.000 ناخب من ميرتس صوتوا في الانتخابات التمهيدية لأول مرة في الحزب بعد ان انحصرت طيلة السنوات الماضية على اللجنة المركزية.

 

83% من 20.000 ناخب من ميرتس صوتوا في ال انتخابات التمهيدية لأول مرة في الحزب بعد ان انحصرت طيلة السنوات الماضية على اللجنة المركزية.

وفاز عضو الكنيست إيلان جيلون بالمركز الأول في الانتخابات التمهيدية ، يليه عضو الكنيست ميخال روزين في المكان الثاني وعيساوي فريج في المكان الثالث وعلي صلالحة، مدير مدرسة ثانوية بيت جن ، حصل على المركز الرابع والمركز الخامس كان هيرتا باروخ ، نائبة رئيس بلدية تل أبيب سابقا.

عضو الكنيست تامار زاندبرغ  ورئيسة الحزب: "استيقظت ميرتس ، لقد أثبتنا للجميع أن هنالك يسار في إسرائيل، ومن هنا سنخرج بالقائمة اليسارية لبناء يسار كبير في الكنيست".

كلمات دلالية
تشيلسي يفوز على مالمو ويضع قدماً في ثمن النهائي
حقق تشيلسي الإنجليزي فوزاً مهماً خارج ملعبه على حساب مستضيفه مالمو السويدي نتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور 32 الإقصائي من عمر الدوري الإنجليزي.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
فادي عجاوي
النزاع بين الاحزاب العربية -بقلم: فادي عجاوي
بروفيسور أسعد غانم
المشتركة وطريق التبادلية - بقلم: بروفيسور أسعد غانم
نايف ابو صويص
المشتركة شمعة وحدتنا- بقلم: نايف ابو صويص
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab