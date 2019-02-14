اصابة شخصين خلال شجار عنيف تخلله اطلاق نار في بلدة عيلوط

اصيب مساء الخميس، شخصين بجراح متفاوتة خلال شجار بين مجموعتين في بلدة عيلوط. وعملت طواقم الاسعاف على نقل المصابين الى المستشفى. ووصلت الى المكان قوات معززة من الشرطة والتي عملت على فرض الامن والنظام في المكان.
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