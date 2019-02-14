لاتسيو يسقط أمام إشبيلية في الأولمبيكو

نجح فريق إشبيلية الإسباني بتحقيق فوزاً هاماً على مستضيفه لاتسيو الإيطالي بنتيجة هدف دون رد على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالي روما في ذهاب الدور 32 الإقصائي من بطولة الدوري الأوروبي اليوربا ليج.

وسقط لاتسيو على ملعبه في العاصمة الإيطالية روما، الأمر الذي سيؤدي إلى صعوبة مهمة الفريق الأسبوع القادم في مباراة الإياب على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بمدينة إشبيلية.وقدم لاتسيو الإيطالي بقيادة المدرب الشاب سيموني إنزاجي أداءاً ضعيفاً للغاية على ملعبه ووسط جماهيره استحق عليه الخسارة التي قربته من الخروج من البطولة.

ودخل إشبيلية أجواء المباراة سريعاً على الرغم مت رحلة الفريق من إسبانيا إلى إيطاليا، وقدم لاعبيه أداءاً طيباً وسريعاً منذ الدقيقة الأول من المباراة.

وبالفعل نجح لاعبو إشبيلية من ترجمة صحوتهم المبكرة بإحراز هدف سريع وهو هدف المباراة الوحيد والذي جاء عن طريق المهاجم الفرنسي المتألق وسام بن يدر بعد صناعة مميزة من جانب بابلو سرابيا في الدقيقة 22.وحاول لاتسيو في أوقات مختلفة إدراك هدف التعادل وإحراز هدف ينقذ به الموقف على ملعبه، ولكن لاعبي إشبيلية كانوا على قد المسؤولية طوال المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأندلسي بهدف نظيف.

ويستعد إشبيلية الإسباني لاستقبال لاتسيو الإيطالي على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بالأندلس يوم الأربعاء القادم الموافق العشرون من شهر فبراير الجاري.

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