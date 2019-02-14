اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية آرسنال يسقط أمام باتي بوريسوف في ذهاب دور 32

رياضة وشبابSports

آرسنال يسقط أمام باتي بوريسوف في ذهاب دور 32
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
15

حيفا
غائم جزئ
15

ام الفحم
غيوم متناثره
13

القدس
غيوم متناثره
13

تل ابيب
غيوم متناثره
12

عكا
غائم جزئ
15

راس الناقورة
غائم جزئ
15

كفر قاسم
غيوم متناثره
13

قطاع غزة
سماء صافية
12

ايلات
غيوم متفرقة
17
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

آرسنال يسقط أمام باتي بوريسوف في ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي

سقط آرسنال بهدف لصفر ضد مضيفه باتي بوريسوف من روسيا البيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين برسم ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي.وانتظر أصحاب الأرض والجمهور حتى الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول ليسجلوا هدف الفوز عن طريق ستانيسلاف دراغون، برأس

 

سقط آرسنال بهدف لصفر ضد مضيفه باتي بوريسوف من روسيا البيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين برسم ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي.وانتظر أصحاب الأرض والجمهور حتى الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول ليسجلوا هدف الفوز عن طريق ستانيسلاف دراغون، برأسية قوية أسكنها شباك لينو عقب ضربة خطأ نفذت بدقة عالية في مربع عمليات المدفعجية.

 

 وأكمل آرسنال اللقاء بـ 10 لاعبين بعد طرد مهاجمه أليكسندر لاكازيت ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 85، بعد ضربه للاعب باتي على وجهه في صراع ثنائي على الكرة.وبهذا يعود آرسنال إلى لندة بهزيمة بهدف لصفر، ويتأجل الحسم إلى لقاء العودة في ملعب الإمارات يوم الخميس 21 فبراير.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
آرسنال
آرسنال يسقط أمام باتي بوريسوف في ذهاب دور 32
سقط آرسنال بهدف لصفر ضد مضيفه باتي بوريسوف من روسيا البيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين برسم ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي.وانتظر أصحاب الأرض والجمهور حتى الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول ليسجلوا هدف الفوز عن طريق ستانيسلاف دراغون، برأس

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
فادي عجاوي
النزاع بين الاحزاب العربية -بقلم: فادي عجاوي
بروفيسور أسعد غانم
المشتركة وطريق التبادلية - بقلم: بروفيسور أسعد غانم
سميح خلف‎
الكنتنة الظاهرة والمسببات والنتائج/ سميح خلف‎
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab