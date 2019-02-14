آرسنال يسقط أمام باتي بوريسوف في ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي

سقط آرسنال بهدف لصفر ضد مضيفه باتي بوريسوف من روسيا البيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين برسم ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي.وانتظر أصحاب الأرض والجمهور حتى الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول ليسجلوا هدف الفوز عن طريق ستانيسلاف دراغون، برأسية قوية أسكنها شباك لينو عقب ضربة خطأ نفذت بدقة عالية في مربع عمليات المدفعجية.

وأكمل آرسنال اللقاء بـ 10 لاعبين بعد طرد مهاجمه أليكسندر لاكازيت ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 85، بعد ضربه للاعب باتي على وجهه في صراع ثنائي على الكرة.وبهذا يعود آرسنال إلى لندة بهزيمة بهدف لصفر، ويتأجل الحسم إلى لقاء العودة في ملعب الإمارات يوم الخميس 21 فبراير.

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