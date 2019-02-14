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الدوري الأوروبي: إنتر ميلان يخطف فوزًا هامًا
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الناصرة
غائم جزئ
15

حيفا
غائم جزئ
15

ام الفحم
غيوم متناثره
13

القدس
غيوم متناثره
13

تل ابيب
غيوم متناثره
12

عكا
غائم جزئ
15

راس الناقورة
غائم جزئ
15

كفر قاسم
غيوم متناثره
13

قطاع غزة
سماء صافية
12

ايلات
غيوم متفرقة
17
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الدوري الأوروبي: إنتر ميلان يخطف فوزًا هامًا خارج أرضه وليفركوزين يتعادل

نجح فريق إنتر ميلان الإيطالي في اقتناص فوزًا مهمًا خارج أرضه على حساب منافسه رابيد فيينا النمساوي، في ذهاب دور 32 من عمر مسابقة الدوري الأوروبي.

 

نجح فريق إنتر ميلان الإيطالي في اقتناص فوزًا مهمًا خارج أرضه على حساب منافسه رابيد فيينا النمساوي، في ذهاب دور 32 من عمر مسابقة الدوري الأوروبي.

 

وأحرز الأرجنتيني لوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء بالدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، لينتهي اللقاء بانتصار مهم للنيراتزوري.ولم يشارك النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي في مباراة اليوم، بل لم يتم استدعائه حتى لقائمة النيراتزوري لهذا اللقاء، حيث لم يسافر مع البعثة إلى النمسا بعد قرار إدارة النادي بسحب شارة القيادة منه، وإعطائها للحارس سمير هاندانوفيتش، بعد رفض اللاعب المشاركة في مباراة اليوم ضد رابيد فيينا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب إنتر ميلان يوم الخميس المقبل الموافق 21 من شهر فبراير الجاري.وضمن نفس البطولة الدوري الأوروبي، تعادل فريق بايرن ليفركوزين الألماني سلبيًا خارج أرضه أمام مضيفه كراسنودار الروسي، وستقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل أيضًا.وتعادل أيضًا فريق جينك البلجيكي سلبيًا خارج أرضه أمام مضيفه سلافيا بروج التشيكي.

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الدوري الأوروبي
آرسنال يسقط أمام باتي بوريسوف في ذهاب دور 32
سقط آرسنال بهدف لصفر ضد مضيفه باتي بوريسوف من روسيا البيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين برسم ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي.وانتظر أصحاب الأرض والجمهور حتى الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول ليسجلوا هدف الفوز عن طريق ستانيسلاف دراغون، برأس

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