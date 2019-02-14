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برلمان مصر يقر تعديلات تسمح بالتمديد للرئيس عبد الفتاح السيسي حتى 2034

وافق مجلس النواب المصري الخميس، بأغلبية ساحقة على مبدأ إدخال تعديلات على دستور 2014، وتسمح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترات رئاسية إضافية ليكون بمقدوره البقاء في الرئاسة إلى عام 2034.

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آرسنال يسقط أمام باتي بوريسوف في ذهاب دور 32
سقط آرسنال بهدف لصفر ضد مضيفه باتي بوريسوف من روسيا البيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين برسم ذهاب دور 32 من الدوري الأوروبي.وانتظر أصحاب الأرض والجمهور حتى الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول ليسجلوا هدف الفوز عن طريق ستانيسلاف دراغون، برأس

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