كوشنير: خطة السلام ستعرض بعد الانتخابات الاسرائيلية

قال جيراد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركين في الجلسة المغلقة لمؤتمر وارسو، اليوم الخمس، ان مبادرة السلام الامريكية سيتم عرضها بعد ال انتخابات الإسرائيلية.

وقال كوشنير انه سمع خلال المؤتمر ممثلين عن السعودية ، الأردن وإسرائيل يتحدثون، وبرأيه "هم يقومون بعمل جيد أكثر مني في شرح السبب الذي يجعلنا متفائلين (استعدادا لمبادرة السلام)".

وأضاف كوشنير بان:"مبادرة السلام العربية كانت ممتازة لكنها في نهاية الامر لم تجلب السلام وتصل الى شيء. انا أشجع ان يقوم كل شخص بالحفاظ على رأس منفتح بالأشهر القريبة".

في بداية الأسبوع ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الامريكية بان خطة السلام الامريكية استكملت، وذكر التقرير ان البرنامج يمتد على 175 حتى 200 صفحة وفقط خمسة أشخاص لديهم إمكانية الوصول للملف الكامل.

الإدارة الامريكية أوضحت ان خطة السلام لن تنشر قبل الانتخابات في إسرائيل.

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات رد على التقرير :" آسف فوكس نيوز، لكن مصادركم احضرت معلومات خاطئة. أيضا التقرير عن طول البرنامج ليس دقيق- هي جدا مفصلة من ناحية سياسية واقتصادية، لكن ليس هذا الطول".

الأسبوع الماضي افيد ان غرينبلات وكوشنير سيغادران نهاية الشهر الى خمس دول عربية لاستعراض الجوانب الاقتصادية لخطة السلام وتجنيد الدعم لها".

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