كوشنير: خطة السلام ستعرض بعد الانتخابات الاسرائيلية

قال جيراد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركين في الجلسة المغلقة لمؤتمر وارسو، اليوم الخمس، ان مبادرة السلام الامريكية سيتم عرضها بعد ال انتخابات الإسرائيلية.
وقال كوشنير انه سمع خلال المؤتمر ممثلين عن السعودية ، الأردن وإسرائيل يتحدثون، وبرأيه "هم يقومون بعمل جيد أكثر مني في شرح السبب الذي يجعلنا متفائلين (استعدادا لمبادرة السلام)".
وأضاف كوشنير بان:"مبادرة السلام العربية كانت ممتازة لكنها في نهاية الامر لم تجلب السلام وتصل الى شيء. انا أشجع ان يقوم كل شخص بالحفاظ على رأس منفتح بالأشهر القريبة".
في بداية الأسبوع ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الامريكية بان خطة السلام الامريكية استكملت، وذكر التقرير ان البرنامج يمتد على 175 حتى 200 صفحة وفقط خمسة أشخاص لديهم إمكانية الوصول للملف الكامل.
الإدارة الامريكية أوضحت ان خطة السلام لن تنشر قبل الانتخابات في إسرائيل.
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات رد على التقرير :" آسف فوكس نيوز، لكن مصادركم احضرت معلومات خاطئة. أيضا التقرير عن طول البرنامج ليس دقيق- هي جدا مفصلة من ناحية سياسية واقتصادية، لكن ليس هذا الطول".
الأسبوع الماضي افيد ان غرينبلات وكوشنير سيغادران نهاية الشهر الى خمس دول عربية لاستعراض الجوانب الاقتصادية لخطة السلام وتجنيد الدعم لها".
إقرا ايضا في هذا السياق:
- كوشنير: الفلسطينيون سيوافقون على خطة السلام ويعودون الى المفاوضات
- أليكس كوشنير يبعث رسالة ثناء لاتحاد المياه في منطقة شفاعمرو
- كوشنير: اتحاد "مياهكم" احدث انقلابا في المهنية وتقديم الخدمات
- الكس كوشنير: سلطة المياه ساهمت بترخيص آلاف المنازل في الوسط العربي
- نائب في حزب الله : فيلتمان وكوشنير حذرا بأن تهديدات إسرائيل جدية
- ليبرمان يوبخ كوشنير وموراتينوس: لم نمنع الحجاب كما تفعل أوروبا
- وديع ابونصار يلتقي وزيري خارجية فرنسا وإسبانيا موراتينوس وكوشنير في القدس
- فرنسا: وزير الخارجية كوشنير قدم استقالته بسبب تهميشه من الإليزيه
- براك اتصل بكلنتون وجونز وكوشنير في محاولة لمنع سفينة مريم من وصول غزة