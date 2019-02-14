الحوار الدائر حول الانتخابات للكنيست والنزاع بين الاحزاب العربية -بقلم: فادي عجاوي

اعتقد ان الحوار الدائر حول ال انتخابات للكنيست والنزاع بين الاحزاب العربية والسؤال هل تستمر ام لا تستمر المشتركة هو حوار اصبح عبثيا ومن ورائنا واعتقد انه حوار فئة معينة في المجتمع تعتبر نفسها فئة الفهمانين والاوصياء على المجتمع العربي...

هذه الفئة تحاول بشتى الطرق أن تطرح اجندتها على مجتمعنا العربي بالقوة من خلال استغلال الاعلام والصحافة العربية التي بذاتها ما زالت تنهل من نفس الفكر العتيق الذي تجاوزه الشعب وبمراحل وما زالوا يعيشون.بنفس الافكار المطروحة على مدار العقود الثلاث الاخيرة دونما محاولة لاخراج انفسهم ولو للحظة من هذا المستنقع الغابر...احبائي حاولوا ان تفكروا خارج الصندوق...حاولوا ان تفكروا كما يفكر الشباب أسألوا جيل اليوم ما هي سلم أولوياته؟؟

للأسف أنتم تتحاورون مع انفسكم هي ذاتها نفس الفئة التي تعيش في الماضي الرومانسي الوطني والمد القومي الساذج.فتجدهم يقدسون الوحدة لأجل الوحدة لا لشيء فقط لانه "وحدة في زمن الفرقة" مصطلحات تافهه لا تغني ولا تسمن من جوع...الا تقام الوحدة من اجل تشكيل قوة لانتزاع الحقوق..والاموال..وتحسين المعيشة ..والمجتمع...كغى نقاش.عقيم بعيد كل البعد عن الواقع...وهنا عتبي على الاعلام...فكروا ولو للحظة هل فعلا المشتركة مطلب الجماهير؟؟!

أم مطلب احزاب تبحث عن زيادة الكراسي؟؟ وحينما سن قانون القومية تعلقوا بالكراسي كمثل الغريق الذي يتعلق بقشة.!!!!!.60 عاما لم تكن الوحدة مطلبا اساسيا....ويا سبحان الله اصبحت اليوم بعد رفع نسبة الحسم امرا نعيش او نهلك دونه!!!!!!

ثم اين هي المصيبة لو لا سمح الله لم يكن تمثيل عربي...وصل بالبعض لتسميتها "نكبة جديدة "ما هذه السطحية المخزية من اولائك المثقفين اذا اعتبرناهم كذلك..الم تقل الاحزاب نفسها ان العمل البرلماني هو فقط آداة واحدة من عديد ادوات النضال....وأنها ليست مربط خيلنا....اذا فلنستخدم ادوات النضال الاخرى ليست نهاية العالم اليس كذلك؟؟؟؟

ودعوني اقول بكل صراحة انه لولا التزوير لما كانت نسبة التصويت 64% اطلاقا..فكفى نفاقا وكذبا...لم يخرج في اي انتخابات اكثر من 45% من اصحاب حق الاقتراع بالوسط العربي (تقدير) هذا يعني ان المشتركة او غيرها ليست خيار الجماهير التي تتدعون انكم تتحدثون باسمها ببساطة انتم تتحدثون باسم فئة واحدة تتحاور حوار الطرشان وتريد ان تملي علينا.. مآربها الضيقة ومصالحة لا غير...نقول لكم لا والف لا....وانتم لم تخترعوا الوحدة ولم تخلق معكم

ستثبت لكم الايام والشهور القادمة انكم كنتم في واد والشعب في واد...انتم كاحزاب واعلام ونخب سياسية واكاديمية.....

دوما كنتم متأخرين في روؤية المتغيرات التي تحدث في مجتمعكم لانكم لا تعيشون مع الناس حقيقة........ ولا تلتحمون مع الجماهير كما كان في ما مضى...فتتفاجأون حينما تسحقون بانتخابات الناصرة مثلا...او في انتخابات المجالس ال محلية انتم كنتم دائما آخر من يعلم..وبعد عدة شهور ستأتون تنظرون علينا من جديد بعد أن تنفجر قنبلة التغيير بوجوهكم وتعللون اسباب هذه المتغييرات..بدلا من استشرافها مسبقا...

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