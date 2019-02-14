تمرين عسكري يحاكي تعرض اسرائيل لصواريخ باليستية بمشاركة الولايات المتحدة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي جاء فيه:" تم اليوم (الخميس) استكمال تمرين جنفير فلكون 2019 الذي شمل تدريبات مقرات القيادة في الجيش الاسرائيلي والجيش الامريكي (من القيادة الأوروبية) على مختلف السيناريوهات، من بينها اطلاق الصواريخ على دولة اسرائيل".

واضاف البيان:" شمل التمرين استيعاب طائرات امريكية ثقيلة، واعداد بنيات تحتية وتفعيل وسائل واجهزة الاتصالات المشتركة حيث تدرب خلاله نحو 300 جندي امريكي مع 400 جندي اسرائيلي، من وحدات جيش الدفاع المختلفة من بينها الدفاع الجوي وهيئات التخطيط والعمليات والاتصالات والحماية في مجال السايبر بالاضافة الى وحدات لوجيستية وطبية ووحدات أخرى.

لقد أقيم هذا التمرين كجزء من سلسلة التدريبات السنوية، وبعتبر جزءًا من التعاون الاستراتيجي العميق بين جيش الدفاع والجيش الامريكي.

من كلمة قائد قوات الدفاع الجوي في سلاح الجو الاسرائيلي، العميد ران كوخاف: "انتهى اليوم التمرين المشترك جنفير فلكون 2019 بقيادة قوات الدفاع الجوي في سلاح الجو. يعكس هذا التمرين عمق العلاقات بين الدولتين وتبادل المعلومات المهنية بين الجيشين. هدف التمرين هو زيادة التنسيق بين الجيشين، والتدرب على الاوامر والاجراءات في حالات الطوارئ، وزيادة المعرفة بين القوات. تم استكمال التمرين بنجاح باهر، وتم استخلاص العبر منه، وقد ساهم في تحسين التعاون والاستعداد للطوارئ بشكل كبير".

من كلمة نائب قائد سلاح الجو الامويكي، الجنرال جفري هريجيان: "تمرين جنفير فلكون 2019 عرض فرصةً كبيرة امام القوات الامريكية للعمل مرة اضافية بالقرب من شركائنا الاسرائيليين لتحسين قدرة دفاع صواريخنا. تركز التمرين هذه السنة بشكل خاص في قدراتنا لنشر القوات بسرعة ودمجها مع قوات جيش الدفاع الاسرائيلي لاعطاء الدعم بالدفاع ضد الصواريخ البالستية، والدعم في الطوارئ، واعطاء الرد والمساعدة الانسانية. لقد كان التمرين مليئًا بالتحديات، ولكن العبر التي تم استخلاصها ستساعد الجيشين في الاستمرار بتقوية العلاقات بيننا، وقدراتنا المدموجة في الدفاع ضد الصواريخ البالستية".

إقرا ايضا في هذا السياق: