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كل العرب الناصرة والقضاء جامعات / مدارس اخبار المدارس وفد من وزارة المعارف يزور طرعان الثانوية

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وفد من وزارة المعارف يزور طرعان الثانوية
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الناصرة والقضاء

وفد من وزارة المعارف في زيارة ميدانية لمدرسة طرعان الثانوية للإطلاع على الإنجازات‎

قامت داسي بيري ووفد من وزارة المعارف بزيارة ميدانية لمدرسة طرعان الثانوية للإطلاع على الإنجازات


صور من الزيارة 

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مدرسة طرعان الثانوية، جاء فيه ما يلي:"قامت السيدة داسي بيري، مديرة القسم "أ" للمدارس فوق الابتدائية، في وزارة التربية والتعليم، بزيارة لمدرسة طرعان الثانوية، يرافقها وفد من كبار موظفي الوزارة، بهدف الاطلاع على انجازات المدرسة. وكان في استقبال الوفد، مدير المدرسة المربي ناظم زحالقة، والطاقم الإداري".

وأضاف البيان:"بدأ البرنامج بجولة في أرجاء المدرسة، وتم الحديث مع الطلاب خلال الحصص، وبعدها عقدت جلسة عمل استعرض خلالها مدير المدرسة الوضع التحصيلي والتربوي المشرف للمدرسة، وفي ختام الزيارة قدمت داسي بيري شكرها لمدير المدرسة والطاقم الإداري والهيئة التدريسية على الجهود والعمل المتواصل والانجازات والنجاحات متمنية لهم دوام التقدم والنجاح"، إلى هنا البيان.

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