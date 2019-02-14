التحقيق مع نائب وزير بشبهات تتعلق بالطهارة

قالت شرطة اسرائيل في بيان عممته على وسائل الاعلام أنّه:"تمّ اليوم الخميس التحقيق مع منتخب جمهور والذي يعمل نائب وزير بشبهة تنفيذ مخالفات تتعلق بالطهارة في العمل وذلك في وحدة لاهف 433، وذلك استكمالا لتحقيقات سرية كانت قد بدأت منذ أشهر، ووفقصا للشبهات فإنّ المشتبه استخدم صلاحياته بشكل منافٍ للقانون والتحقيق مستمر"، وفقًا للشرطة.
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