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التحقيق مع نائب وزير بشبهات تتعلق بالطهارة
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التحقيق مع نائب وزير بشبهات تتعلق بالطهارة

تمّ اليوم الخميس التحقيق مع منتخب جمهور والذي يعمل نائب وزير بشبهة تنفيذ مخالفات تتعلق بالطهارة في العمل

قالت شرطة اسرائيل في بيان عممته على وسائل الاعلام أنّه:"تمّ اليوم الخميس التحقيق مع منتخب جمهور والذي يعمل نائب وزير بشبهة تنفيذ مخالفات تتعلق بالطهارة في العمل وذلك في وحدة لاهف 433، وذلك استكمالا لتحقيقات سرية كانت قد بدأت منذ أشهر، ووفقصا للشبهات فإنّ المشتبه استخدم صلاحياته بشكل منافٍ للقانون والتحقيق مستمر"، وفقًا للشرطة.

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تحقيقنائب وزيرالشرطة
بيان من عائلة المشتبه بقتل علي طه في كفرقاسم
بيان هام من ال بشير وعائلة الحاج عثمان ذيب بدير، قال تعالى:”وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ”

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