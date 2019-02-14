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كل العرب فنانين فن محلي زهير فرنسيس يطلق أغنيته الجديدة: مين قدا

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زهير فرنسيس يطلق أغنيته الجديدة: مين قدا
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النجم زهير فرنسيس يطلق أغنيته الجديدة: مين قدا

أطلق النجم زهير فرنسيس اغنيته الجديدة مين قدا وهي كلمات: الياس جريس، الحان: ميشال خوري، توزيع: وليد المسيح

 
جديد زهير فرنسيس: مين قدا
كلمات الياس جريس
الحان ميشال الخوري
توزيع موسيقي وليد المسيح
منتج منفذ عبودي برهوم
اخراج قصي ملحم
ادارة اعمال ربيع جمال

أطلق يوم عيد العشاق النجم زهير فرنسيس اغنيته الجديدة "مين قدا" وهي كلمات: الياس جريس، الحان: ميشال خوري، توزيع: وليد المسيح ومنتج منفذ: عبودي برهوم. ماسترينج ايبي رودز ستديو (لندن) تسجيل صوت: ستديو حسام حايك، ناي ومزمار: علي مذبوح، ستايلنج: مياده، ميك اب: وردة ابو خضرة، تصميم چرافي: سامر عيساوي، مونتاج: جريس مطر، اخراج قصي ملحم وادارة اعمال ربيع جمال.

تقول كلمات الاغنية: "ما بقيت صبية الا وعلقت فيي.. لكن هالحلوة يا عالم، شوفو شو عملت فيي..يا ويلي مين قدا هي، من لما اطلعت فيي.. دوبتني للشوشة، والعالم دلت عليي..يا الله يا الله، شو بحبا يا الله.. دوبتني للشوشة والعالم دلت عليي.. كنت مفكر يلي متلي ما بيتعلق بسهولة.. تاري عندها هيدي الشغلة، موهبه من الطفولة.. يا الله يا الله، شو بحبا يا الله.. دوبتني للشوشة والعالم دلت عليي..عرفت السمرا عرفت الشقرا، وعرفت ام الغرة.. خلتني انا كون بأمرا، ولا اتطلع لبرا.. يا الله يا الله، شو بحبا يا الله ..دوبتني للشوشة والعالم دلت عليي

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نشير الى ان زهير فرنسيس اصدر عام 2018 اغنية ناجحة هي "حبك إجباري" وهي من كلمات: الشاعر تميم أبو دقش، ألحان: مراد السويطي، توزيع وهندسة صوت رامي عرفات.

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كلمات دلالية
زهير فرنسيس أغنية مين قدا
بيان من عائلة المشتبه بقتل علي طه في كفرقاسم
بيان هام من ال بشير وعائلة الحاج عثمان ذيب بدير، قال تعالى:”وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ”

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