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بركة ويونس يلتقيان وزير الأوقاف الأردني
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بركة ويونس يلتقيان وزير الأوقاف الأردني ويطرحان قضايا أوقاف القدس وحجاج الداخل

التقى رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية، مضر يونس، هذا الأسبوع، وزير الأوقاف الأردني


خلال اللقاء

بركة ويونس طرحا خلال اللقاء قضايا الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس، وقضايا الحجاج والمعترين من فلسطينيي الداخل

أكد الوزير د. عبد الناصر أبو البصل، على ضرورة وأهمية التواصل مع الهيئات الشعبية التمثيلية لفلسطينيي الداخل

التقى رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات ال محلية ، مضر يونس، هذا الأسبوع، وزير الأوقاف الأردني د. عبد الناصر أبو البصل، وبحثا معه قضايا الساعة، المتعلقة بمقدسات القدس، وأيضا قضايا الحجاج والمعتمرين من فلسطينيي الداخل، كما وردنا في بيان صادر عن لجنة المتابعة.

وأضاف البيان:"وعقد اللقاء هذا الأسبوع في عمان، على ضوء المؤتمر الدولي "الطريق إلى القدس"، الذي بادرت له المملكة الأردنية، تحت رعاية الملك عبد الله الثاني، من أجل الدفاع عن القدس مدينة ومقدسات، لمواجهة مخاطر الاحتلال المتعاظمة عليها. وقد شارك في اللقاء النائب الأردني الأسبق، الكاتب حمادة الفراعنة.

وطرح بركة ويونس قضايا الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاعتداءات الإسرائيلية وعصابات المستوطنين على المقدسات في كامل مناطق فلسطين التاريخية، وشددا على ضرورة ممارسة الضغوط الدولية لردع إسرائيل عن جرائمها. كما عرض بركة ويونس قضايا الحجاج والمعتمرين من فلسطينيي الداخل، والسعي لضمان الشروط المسهلة لهم، في طريقهم إلى ومن الديار المقدسة"، بحسب البيان.

وزاد البيان:"وأكد الوزير د. عبد الناصر أبو البصل، على ضرورة وأهمية التواصل مع الهيئات الشعبية التمثيلية لفلسطينيي الداخل. واستعرض الإجراءات التي يعمل عليها الأردن، من اجل ضمان راحة الحجاج والمعتمرين، وأن الأردن بذل جهودا من أجل وقف الإجراءات التي كانت قد أعلنتها السعودية ، بخصوص وثائق السفر المؤقتة لفلسطينيي الداخل"، وفقًا للبيان.

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بركة ويونس يلتقيان وزير الأوقاف الأردني
التقى رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية، مضر يونس، هذا الأسبوع، وزير الأوقاف الأردني

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