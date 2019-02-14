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أم الفحم: اسكندر تعزّز التواصل بين المرحلتين
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وادي عارة

أم الفحم: مدرسة اسكندر تعزّز التواصل بين المرحلتين الاعداديّة والثانويّة

تقوم مدرسة إسكندر فوق الابتدائيّة في أم الفحم، بتعزيز مشروع التواصل بين المرحلتين الاعداديّة والثانويّة


مدير المدرسة الأستاذ خالد وليد:

نؤمن بأهميّة إعداد الطالب جيّدا وانتقاله من المرحلة الإعداديّة إلى الثانويّة

عمّمت مدرسة اسكندر فوق الابتدائية في أم الفحم بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"تقوم مدرسة إسكندر فوق الابتدائيّة، بتعزيز مشروع التواصل بين المرحلتين الاعداديّة والثانويّة، من خلال تكثيف العمل مع طلاب الصفوف التاسعة، المقبلين على الانتقال للمرحلة الثانويّة. حيث يقوم قسم الاستشارة في المدرسة بالعديد من الورشات الطلابيّة، وتهيئتهم للمرحلة القادمة، من الناحية النفسيّة، إضافة لكشفهم على موضوعات التخصّصات في المدرسة، وملاءمتها مع طموحات وقدرات الطلاب.
وتقوم المدرسة ببناء قناة تواصل بين المرحلتين، حيث يقوم معلمو الرياضيات في الثانوية بتحضير طلاب الصفوف التاسعة لمادّة الخمس وحدات، في موضوع الرياضيات. أمّا على الصعيد التربوي والأخلاقي فيقوم المسؤولون في المدرسة بمحاضرات توعوية للطلاب، وتذويت دستور المدرسة لدى الطلاب".
وأضاف البيان:"وفي حديث مع مدير المدرسة الأستاذ خالد وليد، قال:" نؤمن بأهميّة إعداد الطالب جيّدا وانتقاله من المرحلة الإعداديّة إلى الثانويّة، ولذلك نسعى باستمرار على تهيئة الطلاب، من جميع النواحي دون عقبات". وأضاف:" لا شكّ أنّنا مدرسة واحدة، ونتابع باستمرار احتياجات الطلاب، وهذا الأمر يساهم في انتقالهم وتأقلمهم بسلاسة""، إلى هنا البيان.

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