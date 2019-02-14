الشرطة تعتقل 5 مواطنين من جديدة المكر خلال وقفة احتجاجية ضد مشروع الطنطور

فيديو من الوقفة الاحتجاجية

رفع المشاركون بالوقفة الأعلام الفلسطينية وشعارات منددة بالمشروع الذي وصفوه بـ"مشروع تدميري هدفه مصادرة الأراضي وسلبها من أهالي البلدة"

شارك العشرات من أهالي جديدة المكر عصر اليوم الخميس بوقفة احتجاجية ضد مشروع "الطنطور" عند مدخل البلدة (شارع 85)، والتي دعت اليها لجنة طنطور الشعبية. ورفع المشاركون بالوقفة الأعلام الفلسطينية وشعارات منددة بالمشروع الذي وصفوه بـ"مشروع تدميري هدفه مصادرة الأراضي وسلبها من أهالي البلدة".

وتواجدت في المكان قوات من الشرطة التي قامت باعتقال عدد من المواطنين بعد أن تمّ اغلاق شارع 85 أما حركة السير. وذكرت شرطة الساحل في بيان عممته على وسائل الاعلام أنّ "قوات الشرطة عملت على تفريق المتظاهرين وفرض الأمن والهدوء وتنظيم حركة المرور، وقد تمّ اعتقال 5 متظاهرين (30 - 61 عامًا) من سكّان جديدة المكر والذين لم ينصاعوا لاوامر الشرطة وأخلّوا بالنظام"، كما ورد من الشرطة.

يشار إلى أنّ مشروع الطنطور هو من تخطيط وزارة الاسكان ووزارة الداخلية، وقد تمّ منذ فترة ايداع خارطة هيكلية لبناء حي جديد (او مدينة عربية جديدة) على أراضي طنطور المتواجدة جنوبي قريتي الجديدة المكر، وحسب المخطط والخارطة المقترحة سيتم بناء 8000 وحدة سكن في المرحلة الاولى على ان تحوي في نهاية الامر 14.6 الف وحدة سكن جديدة. إلا أنّ اهالي الجديدة المكر يعارضون بناء هذا الحي او ما يسمى مدينة الطنطور على اراضيهم للعديد من الاسباب، اهمها أنّ هذا المشروع هو بالواقع مشروع لمصادرة وسلب الأراضي، على حدّ تعبيرهم.



صور من المكان

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