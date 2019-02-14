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مدير المدرسة بأم الفحم: إطلاق النار كان خارج المدرسة
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وادي عارة

مدير مدرسة وادي النسور في أم الفحم: إطلاق النار كان خارج المدرسة ونطالب الشرطة بالتحرّك

الأستاذ محمد خالد جبارين : إطلاق النار كان خارج المدرسة وليس في المدرسة مثل ما تتداول بعض وسائل الاعلام

الأستاذ محمد خالد جبارين:

يجب على الشرطة أن تتابع هذه المواضيع وتعمل على تنفيذ القانون والقبض على الجناة والمخربين الذين يحاولون تشوية وتخريب صور وسمعة المؤسسات التعليمية

قال مدير مدرسة وادي النسور الاعدادية في مدينة أم الفحم، الأستاذ محمد خالد جبارين في أعقاب حادثة اطلاق النار قرب المدرسة اليوم الخميس من خلال حديث لموقع" كل العرب" أنّ: إطلاق النار كان خارج المدرسة وليس في المدرسة مثل ما تتداول بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وعندما حدث إطلاق النيران كان في الوقت الذي أنهى الطلاب فيه الدوام وكانوا متوجهين نحو منازلهم، واطلاق النار لم يكن متعمد على المدرسة إنما خلاف خارجي"، كما قال.

وأضاف جبارين:" في الفترة الاخيرة نشهد حوادث عنف منتشرة داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، ويجب على الشرطة أن تتابع هذه المواضيع وتعمل على تنفيذ القانون والقبض على الجناة والمخربين الذين يحاولون تشوية وتخريب صور وسمعة المؤسسات التعليمية". وتابع المدير:"إستخدام السلاح وحتى وجودة هي جريمة بحد ذاتها، يجب أن تقوم الشرطة بحملة ضد هذه الآفة التي تجتاح المجتمع".
ونوّه جبارين:" قمنا وما زلنا نقوم بورشات عمل وفعاليات التي تعمل على تقليل العنف في المجتمع وتزرع حب في قلوب الطلاب بدلاً من العنف والقتل". وانهى كلامة:" نحن اشتركنا في مدرسة وادي النسور بمسابقة " إخراج العنف خارج الملعب" وفي وقتها حصلنا على المرتبة الاولى".

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كلمات دلالية
أم الفحماطلاق صاص وادي النسور
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هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
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