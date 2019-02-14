الشاب محمد كيلاني من أم الفحم يحترف تصميم الأزياء الراقية في فرنسا

محمد درس مجال التصميم الازياء لمدة أربع سنوات في البلاد، وقرر التخصص في مجال تصميم الأزياء الراقية أو الهوت كوتور في باريس

بدأ الشاب الفحماوي محمد كيلاني محاجنة البالغ من العمر 25 عامًا بتحقيق أولى خطوات حلمه الكبير بأن يصبح مصمم أزياء شهير، حيث تمّ قبوله للدراسة في واحدة من أشهر جامعات تصميم الأزياء marangoni كما تمّ قبوله للانتساب بالنقابة الفرنسية للهوت كوتور في العاصمة باريس.

يذكر أنّ محمد درس مجال التصميم الازياء لمدة أربع سنوات في البلاد، وقرر التخصص في مجال تصميم الأزياء الراقية أو الهوت كوتور في باريس، ورغم صعوبة الطريقة والشروط نجح محمد بالدخول لجامعة marangoni وهي مؤسسة تعليمية عالمية بمجال الازياء كما أنّه هو يعتبر اول شاب عربي مسلم من البلاد يتم قبوله في النقابة الفرنسيو للهوتكوتور لتقديم عروض ازياء في باريس.

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