نشر بحث اكاديمي للمحامي قيس ناصر عن قوانين اقامة البلدات الجديدة في اسرائيل



المحامي قيس ناصر

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مكتب المحامي قيس ناصر، جاء فيه ما يلي: "نشرت مجلة "مكاركعين" الأكاديمية المختصة في قضايا الأرض والتنظيم والبناء في كتابها الاول لعام 2019 دراسة اكاديمية للمحامي قيس يوسف ناصر عن القوانين والقواعد القضائية لاقامة البلدات الجديدة في اسرائيل وكيفية تطبيقها على ارض الواقع منذ سنوات طويلة. وقد نشرت مجلة مكاركعين هذه الدراسة في كتابها الاول لاهميتها ولمساهمتها النظرية والعملية الكبيرة في نقاش قضية اقامة البلدات الجديدة في اسرائيل وهو موضوع مركزي في مجال التخطيط والمسكن في البلاد".

وتابع البيان: "وقد تناولت الدراسة تعريف البلدة الجديدة حسب القضاء الاسرائيلي والقواعد القضائية التي تنظم عملية اتخاذ القرار في مسألة اقامة بلدة جديدة والقواعد القضائية التي تنظم اجراءات بحث ونقاش مخططات من هذا النوع في لجان التنظيم والبناء في البلاد. وقد انتقد المحامي قيس ناصر الاطار القضائي النافذ على مثل هذه المخططات والذي لا يشتمل على مواد واضحة في القوانين بل ان قرارات اقامة البلدات الجديدة مبنية كلها على انظمة داخلية وقرارات عينية للمجلس القطري للتنظيم والبناء وهو ما يمس شفافية هذه القرارات ونزاهتها ومهنيتها.

وتنضم الدراسة الأخيرة الى دراسات وابحاث اكاديمية عديدة للمحامي قيس ناصر في مجال الأراضي والتنظيم والبناء وحقوق الانسان والتي نشرت في مجلات قضائية في إطار نشاطه الاكاديميّ كباحث في المرحلة النهائية للقب الدكتوراة في القانون في كلية الحقوق في جامعة تل- ابيب"، إلى هنا نصّ البيان.

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