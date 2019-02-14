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كل العرب كوكتيل غرائب وطرائف شاب يعتنق 3 ديانات.. والسبب؟

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شاب يعتنق 3 ديانات.. والسبب؟
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شاب يعتنق 3 ديانات.. والسبب؟

اعتنق شاب يُدعى سليم البزمار الإسلام والمسيحية والبوذية وذلك ليضمن حسن الخاتمة والجنة في الحياة الآخرة، حيث لا يرغب سليم في دخول النار


صورة توضيحية

اعتنق شاب يُدعى سليم البزمار الإسلام والمسيحية والبوذية وذلك ليضمن حسن الخاتمة والجنة في ال حياة الآخرة، حيث لا يرغب سليم في دخول النار ونيل العقاب لاعتناقه الدين الخاطئ.
ويرى سليم أنه من غير المنطقي وضع البيض كله في سلة واحدة ومن الأفضل بالنسبة إليه أن يتبع أكثر من دين وذلك لتأمين نفسه في الآخرة وفقًا للإسلام والمسيحية أو يعود على هيئة أمير نبيل وفقًا للمعتقد البوذي.

كما أكد سليم أن اعتناق أكثر من دين أمر صعب فهو يصلي الجمعة في المسجد، ويذهب يوم الأحد إلى الكنيسة ويجلس ساعتين للتأمل وممارسة الشعائر البوذية.
وأضاف أن الجزء الأصعب في تعدد الديانات أن لكل واحد منهم أكثر من مذهب ففي الإسلام هناك شيعة وسنة وفي المسيحية يصبح الأمر أصعب لأن هناك المذهب البروستانتي والكاثوليكي والأرثوذكسي والبروتستانتي والمورمون وغيرهم، أما في البوذية فهناك التيرافادا والماهايانا.
لكنه يؤمن بقدرته على التوفيق بين كل هذه المذاهب، ولا ينوى الإكتفاء بهذه الديانات فحسب فهو سيبحث أكثر عن ديانات آخرى ليؤمن بها لعلها تكون صحيحة.
كما أنه فكر باعتناق عبادة الشيطان إلا أنه تراجع بعد أن علم أن في كلا الحالتين سيذهب إلى النار سواء كان عمله صالح أو طالح.

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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا واحتمال تساقط أمطار
الجمعة /02/201915: يكون الجو غائماُ جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة امطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية وتمتد الامطار خلال ساعات الليل المتأخرة الى بقية المناطق والأمطار قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا

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