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كل العرب ثقافة جنسية الزوج والزوجة طريقة تحسين التواصل العاطفي مع زوجك

ثقافة جنسية

طريقة تحسين التواصل العاطفي مع زوجك
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للزوجة: طريقة تحسين التواصل العاطفي مع زوجك

بعد فترة من الزواج، ومع تزايد الضغوط والمسؤوليات، يقل اهتمام الزوجين كل منهما بالآخر ، ما يُحدث فجوة في التواصل العاطفي بينهما


صورة توضيحية

بعد فترة من الزواج، ومع تزايد الضغوط والمسؤوليات، يقل اهتمام الزوجين كل منهما بالآخر ، ما يُحدث فجوة في التواصل العاطفي بينهما، وحتى لا تتسع هذه الفجوة، هناك طرق لتعزيز التواصل العاطفي بين الزوجين، تعرّفي إليها، واتبعيها من أجل الحفاظ على التواصل العاطفي مع زوجك، وتحسين حياتكما الزوجية..

1- جدول لوقت خاص معاً
أكثر ما يفقدكما التواصل العاطفي هو البعد، نتيجة انشغالكما لا تتمكنان من قضاء الوقت معاً، بالإضافة إلى أن الوقت الذي تقضيانه معاً يكون مزيّفاً، بمعنى أنكما تجلسان معاً بينما تقومان برعاية الأطفال، أو تجلسان معاً أثناء مشاهدة التلفزيون، أو تنامان النوم الروتيني اليومي جنباً إلى جنب، ولكن هذا ليس هو المطلوب.

الهدف من قضاء وقت معاً هو الحصول على وقت جيد يشعركما بالقرب والتواصل، وهذا لن يحدث مع وجود عناصر تلهيكما، مثل الأطفال أو الشاشات.

حدّدا شكل الوقت الذي تهدفان إلى قضائه معاً، وأدرجا موعد وقتكما الخاص على جدولكما، والتزما بتنفيذه كوقت العمل أو مواعيد التمارين مثلاً، سيحتاج الأمر إلأى مجهود كبير من أجل التعود، ولكن علاقتكما تستحق بذل الجهد.

2- اقضيا وقتاً معاً خارج المنزل
من المهم الخروج معاً بدون أطفال، اذهبا لتناول الإفطار مثلاً، أو حتى التسكع بلا هدف. من المهم قضاء وقت معاً خارج المنزل حيث لا يوجد ما يشتت انتباهكما، كما أن هذا يعيدكما إلى ذكريات الخطوبة، حيث التمتع بالمشي معاً، والتأمل، ومشاركة الأحداث، والحديث عن الأحلام والطموحات المشتركة.

3- تحديد وقت للتواصل بشأن التفاصيل
أحد الأساليب التي أثبتت نجاحها في تحقيق استقرار أسري وتقوية العلاقة بين الزوجين هي تحديد وقت ثابت لمناقشة التفاصيل العملية التي تخص الأسرة، بمعنى تحديد موعد أسبوعي للحديث عن مشاكل الأطفال، الميزانية، الأهداف المشتركة، أو حتى المشاكل التي تواجه الزوجين في العلاقة.

هذا يمنع تراكم المشاكل وعدم تصاعدها، بالإضافة إلى أنه يمنحكما فرصة للتفكير جيداً والهدوء قبل طرح المشاكل ومناقشتها، وبالتالي يكون التواصل بينكما أعمق وأقوى.

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