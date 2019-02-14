كيف تحققين السعادة في زواجك؟



صورة توضيحية

دوام الحال من المحال، لا توجد علاقة تسير في خط مستقيم من المشاعر، فالعلاقات تواجه المصاعب، وتمر أيضاً في أيام سعيدة، لذلك فإن هدفك يصبح محاولة زيادة الأيام السعيدة، لتصبح العلاقة في مجملها سعيدة، حتى وإن كانت غير مثالية، وبالتالي تعم السعادة على بيتك وأطفالك، وطبعاً أنتِ وزوجك، وإليكِ 5 طرق تساعدك على تحقيق السعادة في زواجك غير المثالي..

1- كوني إيجابية.. غير صعبة الإرضاء

في يوم ما اخترت زوجك بكامل إرادتك، بالتأكيد اتخذتِ قرارك بناء على مميزات لفتت نظرك وجذبتك إلى هذا الرجل، حاولي دائماً البحث عن إيجابيات زوجك، إذا بدر منه سلوك سلبي فابحثي في المقابل عن أكثر من سلوك إيجابي، هذه الطريقة تشعرك بالرضى، وتشعرك بتقدير زوجك والامتنان له، وهذا يجعلك أكثر سعادة.

2- ابحثي عن مصادر أخرى للسعادة

لا يصح الاعتماد على زواجك فقط كمصدر للسعادة في حياتك، ابحثي عن السعادة مع أصدقائك، جيرانك، في عملك، إن الحصول على أسباب السعادة من مصادر مختلفة تجعلك أكثر تقبّلاً للثغرات الموجودة في زواجك، وتمكنك من التغلّب عليها بروح راضية وقوية.

3- دعي الإيمان يغذّي سعادتك

علاقتك بالإله وقوة إيمانك به تجعلكِ أكثر رضى وهدوءاً، هذه العلاقة تمدّك بالقوة والسعادة حتى تتضاءل بجانبها جميع العلاقات الأخرى، حينها تكتشفين أن ثغرات علاقتك لا قيمة لها، إذ إن هناك من يحبك ويسعدك أكثر من العالم بأكمله.

4- احصلي على استراحة

الشعور بالتعب والإجهاد يحول بينك وبين الشعور بالسعادة والأشياء الجيدة في حياتك، أنتِ بحاجة إلى استراحة دورية من جميع الضغوط والمسؤوليات، ستعودين بكامل طاقتك، وتكونين أكثر استيعاباً للنعم في حياتك، ما يمنحك الشعور بالرضى والسعادة.

5- اقتربي من زوجك

مهما بلغت صعوبة العلاقة، فإنها تستحق المحاولة والمثابرة، كرّري محاولات التقرّب إلى زوجك، تحلّي بالصبر، وقد تجدين نتيجة في يوم ما، وتذكّري أن حتى محاولاتك هي خطوات في طريق تحقيق السعادة.

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