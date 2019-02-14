جلسة عمل بين رئيس مجلس محلي الرينة وممثلين عن وزارة الاقتصاد

خلال الجلسة
تناولت الجلسة قضية ترميم وتطوير المنطقة الصناعية
عقدت صباح اليوم الخميس جلسة عمل بين رئيس مجلس الرينة المحلي، جميل أنور بصول، ونواب الرئيس واعضاء المجلس المحلي ومساعدي الرئيس ومهندس المجلس المحلي مع ممثلين عن وزارة الاقتصاد. وتمّ التطرق خلال الجلسة لعدة مواضيع، أهمها تطوير وترميم المنطقة الصناعية.
بدوره طالب رئيس المجلس المحلي السيد جميل بصول ممثلي وزارة الاقتصاد التعاون مع المجلس المحلي وتقديم الميزانيات المطلوبة لترميم وتطوير المنطقة الصناعية التي تعتبر حيوية للرينة والعمل على المنطقة الصناعية الجديدة. كما وقام رئيس المجلس المحلي والوفد المرافق بجولة للمنطقة الصناعية للاطلاع عن قرب على المنطقة واحتياجاتها.
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