اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب المثلث الجنوبي أخبار محاكم وجنائيات قلنسوة: اعتقال أب وابنه بشبهة حيازة الحشيش

أخبارNews & Politics

قلنسوة: اعتقال أب وابنه بشبهة حيازة الحشيش
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
13

حيفا
مطر خفيف
13

ام الفحم
مطر خفيف
14

القدس
غيوم متفرقة
16

تل ابيب
غيوم متفرقة
16

عكا
مطر خفيف
13

راس الناقورة
مطر خفيف
13

كفر قاسم
غيوم متفرقة
16

قطاع غزة
سماء صافية
16

ايلات
غيوم متفرقة
21
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
المثلث الجنوبي

اعتقال أب وابنه (58 و24 عامًا) من قلنسوة بشبهة حيازة كمية من مخدر الحشيش

اعتقلت الشرطة أبًا وابنه (58 و24 عامًا) من قلنسوة بشبهة حيازة كمية من مخدر الحشيش في منزلهما، حيث أحيلا للتحقيقات


صورة للمضبوطات من الشرطة

المحكمة مددت اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيقات حتى 17.02.2019

اعتقلت الشرطة أبًا وابنه (58 و24 عامًا) من قلنسوة بشبهة حيازة كمية من مخدر الحشيش في منزلهما، وأحيلا للتحقيقات. وذكرت الشرطة في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّه:"خلال قيام قوات الشرطة بتفتيش منزل في مدينة قلنسوة، ألقي كيس من المنزل وتبيّن لرجال الشرطة الذين تواجدوا في المكان أنّه يحوي 5 ألواح حشيش وزنها أكثر من نصف كيلو، وعليه تمّ اعتقال الأب وابنه المشتبهين وأحيلا للتحقيقات في مركز الشرطة"، بحسب البيان.

واشارت الشرطة إلى أنّه:"تمّ عرض المشتبهين على محكمة الصلح في بيتح تكفا اليوم الخميس وتقرر تمديد اعتقالهما على ذمة التحقيقات حتى 17.02.2019"، كما ورد في بيان الشرطة.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
قلنسوةمخدرحشيش
كفرقرع: تشويشات بالسير بسبب أعمال صيانة
ناشد مجلس محلي كفرقرع مواطني كفرقرع وزائريها بسلوك طرق بديلة ومحاولة عدم استخدام شوارع جذر البلد

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
عمر رحال
ما بين القطار الأمريكي وسفينة نوح/ بقلم: عمر رحال
إبراهيم عبدالله صرصور
التعصب وخطره على الأحزاب العربية/ إبراهيم صرصور
خالد خليفة
الإسراع في بناء المشتركة/ بقلم: خالد خليفة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab