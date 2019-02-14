اعتقال أب وابنه (58 و24 عامًا) من قلنسوة بشبهة حيازة كمية من مخدر الحشيش



صورة للمضبوطات من الشرطة



المحكمة مددت اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيقات حتى 17.02.2019

اعتقلت الشرطة أبًا وابنه (58 و24 عامًا) من قلنسوة بشبهة حيازة كمية من مخدر الحشيش في منزلهما، وأحيلا للتحقيقات. وذكرت الشرطة في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّه:"خلال قيام قوات الشرطة بتفتيش منزل في مدينة قلنسوة، ألقي كيس من المنزل وتبيّن لرجال الشرطة الذين تواجدوا في المكان أنّه يحوي 5 ألواح حشيش وزنها أكثر من نصف كيلو، وعليه تمّ اعتقال الأب وابنه المشتبهين وأحيلا للتحقيقات في مركز الشرطة"، بحسب البيان.

واشارت الشرطة إلى أنّه:"تمّ عرض المشتبهين على محكمة الصلح في بيتح تكفا اليوم الخميس وتقرر تمديد اعتقالهما على ذمة التحقيقات حتى 17.02.2019"، كما ورد في بيان الشرطة.

إقرا ايضا في هذا السياق: