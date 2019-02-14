اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار محاكم وجنائيات عزبة سلمان: لائحة اتهام ضد شاب اعتدى على آخر

أخبارNews & Politics

عزبة سلمان: لائحة اتهام ضد شاب اعتدى على آخر
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
13

حيفا
مطر خفيف
13

ام الفحم
مطر خفيف
14

القدس
غيوم متفرقة
16

تل ابيب
غيوم متفرقة
16

عكا
مطر خفيف
13

راس الناقورة
مطر خفيف
13

كفر قاسم
غيوم متفرقة
16

قطاع غزة
سماء صافية
16

ايلات
غيوم متفرقة
21
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

عزبة سلمان: تقديم لائحة اتهام ضد شاب اعتدى على آخر خلال التحقيقات

قام شاب (18 عاما) من عزبة سلمان، بمركز البلاد، بالتّشويش والهجوم على شخص آخر معه، وتهديده خلال محاكمته

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة، جاء فيه ما يلي: "قام شاب (18 عاما) من عزبة سلمان، بمركز البلاد، بالتّشويش والهجوم على شخص آخر معه، وتهديده خلال محاكمته في حين كان موقفا.

قام هذا الشاب، بمساعدة من شخص آخر، بإلقاء قنبلة يدويّة باتّجاه بيت شخص كان مدينا لهما بمبلغ من المال، وفقا للشبهات، وعلى هذا الأساس تمّ إيقافهما على ذمّة التحقيقات. وخلال التّحقيقات في مركز الشرطة بكفرقاسم، قام المشتبه الأوّل (18 عاما) بتهديد الآخر طالبا منه ألّا يتفوّه بكلمة حول الحاصل، وفي نهاية الأمر قام بركله".

وتابع البيان: "تمّ إيقاف المشتبه الأوّل (18 عاما) إثر الحاصل خلال فترة التحقيقات، وتمّ تقديم لائحة اتّهام ضدّه حول التّهديدات، تشويش سير التّحقيقات ومهاجمة الشخص الذي كان معه. هذا، وتمّ طلب تمديد اعتقاله حتّى الانتهاء من التحقيقات الجارية ضدّه"، إلى هنا نصّ البيان.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
عزبة سلمان تهديد لائحة اتهام
كفرقرع: تشويشات بالسير بسبب أعمال صيانة
ناشد مجلس محلي كفرقرع مواطني كفرقرع وزائريها بسلوك طرق بديلة ومحاولة عدم استخدام شوارع جذر البلد

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
عمر رحال
ما بين القطار الأمريكي وسفينة نوح/ بقلم: عمر رحال
إبراهيم عبدالله صرصور
التعصب وخطره على الأحزاب العربية/ إبراهيم صرصور
خالد خليفة
الإسراع في بناء المشتركة/ بقلم: خالد خليفة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab