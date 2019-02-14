عزبة سلمان: تقديم لائحة اتهام ضد شاب اعتدى على آخر خلال التحقيقات

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة، جاء فيه ما يلي: "قام شاب (18 عاما) من عزبة سلمان، بمركز البلاد، بالتّشويش والهجوم على شخص آخر معه، وتهديده خلال محاكمته في حين كان موقفا.

قام هذا الشاب، بمساعدة من شخص آخر، بإلقاء قنبلة يدويّة باتّجاه بيت شخص كان مدينا لهما بمبلغ من المال، وفقا للشبهات، وعلى هذا الأساس تمّ إيقافهما على ذمّة التحقيقات. وخلال التّحقيقات في مركز الشرطة بكفرقاسم، قام المشتبه الأوّل (18 عاما) بتهديد الآخر طالبا منه ألّا يتفوّه بكلمة حول الحاصل، وفي نهاية الأمر قام بركله".

وتابع البيان: "تمّ إيقاف المشتبه الأوّل (18 عاما) إثر الحاصل خلال فترة التحقيقات، وتمّ تقديم لائحة اتّهام ضدّه حول التّهديدات، تشويش سير التّحقيقات ومهاجمة الشخص الذي كان معه. هذا، وتمّ طلب تمديد اعتقاله حتّى الانتهاء من التحقيقات الجارية ضدّه"، إلى هنا نصّ البيان.

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