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أم الفحم: شجار بين طالبين في مدرسة

افاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ شجارًا نشب بين طالبين في احدى المدارس الاعدادية بمدينة أم الفحم، اليوم الخميس، وخلال الحاصل تمّ اطلاق نار بالقرب من المدرسة دون وقوع إصابات.

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أم الفحم: شجار بين طالبين في مدرسة
افاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ شجارًا نشب بين طالبين في احدى المدارس الاعدادية بمدينة أم الفحم

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